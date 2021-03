À Toulouse, la réforme de la première année de médecine ne fait pas l'unanimité

Fini le "numerus clausus" pour accéder en deuxième année de médecine, place au "numerus apertus" qui permet d'augmenter le nombre de places dans les filières santé. À Toulouse, on annonce plus de 2.400 postulants pour seulement 330 places disponibles. Les étudiants accusent le coup.

La nouvelle réforme d'accès à la médecine fait polémique. Finie la filière Paces qui n'existe plus, on parle désormais de Parcours d’accès spécifique santé (Pass) et la Licence accès Santé (LAS). Ils prévalent pour accéder aux filières médicales : médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie.

On ne parle également plus du numerus clausus mais du numerus apertus. Il a pour objectif d'élargir au plus grand nombre l'accès aux facultés de médecine et donc, augmenter le nombre de place en deuxième année de médecine. Une réforme qui doit notamment former nos futurs professionnels de santé en fonction des besoins dans nos régions.

Les étudiants dans l'incompréhension

Trois étudiants en première année de médecine à Toulouse ont accepté de témoigner anonymement sur la réforme et le nombre de places.

_"_La réforme est handicapante. Comparé à avant, il y a eu beaucoup plus de matières au premier semestre, c'est trop chargé. Etant donné que nous avons quatre spécialités (médecine, maïeutique, odontologie, pharma) à travailler, on se retrouve sur une année plus courte qu'avant, avec plus de cours !", déplore Alexandre*.

Les redoublants nous prennent des places !

_"_Pour le nombre de places, quand je l’ai vu, j’étais énervé sur le coup car on nous a dit en début d’année qu’on ne serait pas comparé aux redoublants or d’une certaine façon, on l’est puisque ils prennent des places qui du coup ne sont pas disponibles pour nous. Je comprends le fait qu’on laisse une deuxième chance mais pas le fait que ça nous prive", se plaint Julien*.

De son côté, Eline* espère comme les 2.431 postulants entrer en deuxième année de médecine. Elle accueille très mal la réforme et elle en veut à l'université sur son manque de communication : "Les mails qu’on nous a donné ou le forum pour poser des questions ne sont ni utiles, ni satisfaisants. J’attends toujours une réponse depuis un mois pour une question posée par mail et deux-trois semaines pour d’autres poser sur le forum en lien avec la réforme".

Les parents montent au créneau

Depuis plusieurs mois, des parents d'enfants en étude de santé ont créé le collectif PASS/LAS, en référence à ces nouveaux parcours de santé. Eric* fait partie du collectif et sa branche toulousaine : "Ma fille a toujours voulu devenir médecin. J'ai l'impression qu'on lui met des bâtons dans les roues. Ils n'ont pas le temps de contester cette réforme et le manque de place salors on se mobilise pour eux.

J'ai peur que ma fille et sa promo 2020-2021 en première année de médecine fassent partie de la génération sacrifiée

Elie Serrano, doyen de la faculté de médecine de Rangueil a reçu ces dernières semaines plusieurs alertes. Il reconnaît ce manque de clarté sur la réforme et une communication perturbée par le Covid-19 et les cours à distance : "Les dysfonctionnements que nous avons connus vont disparaître dans les mois à venir. Il faut laisser le temps à la réforme de s’implanter en région mais qu’on ne s’y trompe pas, grâce à la fin du numerus clausus, _Rangueil a déjà gagné 50 places_".

On espère avoir 400 étudiants en deuxième année de médecine dans les année à venir — Elie Serrano, doyen de la faculté de médecine de Rangueil

Cette année, la faculté de médecine de Rangueil est passée de 280 à 330 places en deuxième année de médecine.

*Les prénoms ont été changés