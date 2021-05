À Toulouse, le dernier confinement a amélioré la qualité de l'air, mais beaucoup moins que l'an dernier

Est-ce la preuve que le confinement de 2021 a été bien moins respecté que le premier en 2020 ? Ou que le télétravail a eu du plomb dans l'aide ? Selon un communiqué d'Atmo Occitanie, l'observatoire régional de la qualité de l'air, le troisième confinement cette année a certes amélioré la qualité de l'air, mais de manière beaucoup moins "remarquable" que l'année dernière.

Des niveaux plus bas d'environ 30%

Ainsi, en avril 2021 (semaines 14 à 17), lors du troisième confinement, les niveaux de dioxyde d'azote ont été inférieurs d’environ 30% par rapport à la situation "normale" (2017 à 2019) du fait des mesures de restriction de circulation mises en place. Et ce chiffre "tombe" à 20% à Toulouse. Alors qu'en 2020, lors du premier confinement, la baisse tournait autour de 60%, soit trois fois plus. Cela est lié notamment à la diminution du nombre de voitures sur les routes.

Un impact différent selon les territoires

Atmo note aussi une différence selon les territoires. Ainsi, "sur Toulouse, l’écart entre les niveaux 2021 et la situation normale est le plus faible en comparaison avec Montpellier et Nîmes." Cela est principalement lié "à la composition du tissu économique sur le territoire et notamment la présence d’un bassin industriel plus important à Toulouse, dont les activités ont continué à fonctionner en 2021".

Concernant les autres principales agglomérations de la région, notamment Castres, Albi, Tarbes, il y a de gros écarts: les concentrations de NO2 sont inférieures de 2% à 25% sur la période de confinement 2021 par rapport à la situation "normale".