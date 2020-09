A Toulouse, les professionnels de la restauration veulent "faire entendre leur désespoir"

Après les annonces du gouvernement liées au contexte sanitaire, les professionnels de la restauration et des métiers du bar vont se rassembler pour une assemblée générale ce lundi 28 septembre.

"Définir les actions fortes pour faire entendre notre désespoir"

L'UMIH 31 appelle tous les professionnels à une grande assemblée générale ce lundi 28 septembre à 15 heures. "Au-delà d'un point de situation, l'objectif sera de définir les actions fortes que mènera la profession pour faire entendre notre désespoir, notre incompréhension et notre refus des mesures annoncées. Nous n'acceptons pas et n'accepterons pas d'être les boucs-émissaires désignés et les fusibles d'une incompétence qui n'est pas la notre à gérer la situation sanitaire de la France. Nous n'acceptons pas que des dizaines de milliers de salariés de nos métiers soient jetés au chômage par des décisions injustes et inutiles", explique l'UMIH 31 dans un communiqué.

Pour rappel, voici les nouvelles mesures à venir à Toulouse dès ce samedi :

Les bars devront fermer à 22h maximum (à partir de lundi)

(à partir de lundi) Les fêtes locales et étudiantes seront interdites

Les salles des fêtes et polyvalentes seront fermées

Les piscines couvertes, les salles de sport et les gymnases seront fermées

Les visites en Ehpad seront possibles uniquement sur rendez-vous

Le préfet de Haute-Garonne pourra fermer partiellement des établissements

La Haute-Garonne, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Gers et l'Aveyron, mais aussi l'Ariège depuis ce mercredi soir, sont eux toujours placés en "zone d'alerte", là où le taux d'incidence du Covid-19 dépasse 50 cas pour 100.000 habitants (69 départements concernés en France). Les fêtes, mariages, tombolas, anniversaires et communions devront réunir moins de 30 personnes.