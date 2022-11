À Toulouse, les psychiatres et infirmiers psy obligés de "trier les patients"

"Psychiatrie en solde, tout va disparaitre !" C'est notamment ce qu'on pouvait lire sur les pancartes de la cinquantaine de psychiatres et infirmiers en psychiatrie qui ont manifesté ce mardi matin devant Purpan à Toulouse. Ils ont aussi bloqué la circulation du tram en fin de matinée. Ils avaient déjà manifesté devant l'ARS à Toulouse le 28 juin dernier.

L'idée de cet appel à la grève national est de demander de meilleures conditions de travail alors qu'une réunion se tenait ce mardi matin au ministère de la Santé à Paris. Le constat des syndicats est alarmant : les soignants sont obligés de "trier les patients" car ils manquent d'effectifs, de lits d'hospitalisation avec des places qui ferment.

Un accès aux soins très compliqué

Dans la manif, Nicolas Navarro, psychiatre-addictologue au CHU de Toulouse sur le site de Lagrave et membre du collectif des psychiatres publics de la Haute-Garonne : "Concrètement, si une personne est en difficulté, c'est très compliqué d'avoir accès à un centre de consultation, parce que les soignants sont saturés, ne peuvent pas assurer le suivi. Ils font du tri des demandes qui sont faites. Et là, on parle bien de tri et pas de priorisation parce qu'il n'y a pas de solution alternative."

"Les autres choses très concrètes, selon Nicolas Navarro, c'est le manque de places d'hospitalisation, ce qui fait qu'on diffère pendant plusieurs jours, plusieurs semaines des possibilités d'hospitalisation des patients qui patientent des jours et des jours sur des brancards, dans des bureaux de consultation aux urgences, avant d'avoir la possibilité d'entrer en hospitalisation. Des gens qui abandonnent les soins parce que les conditions d'accueil sont très dégradées."

D'autres actions si rien ne bouge

Une délégation a été reçue ce mardi par le cabinet du ministre de la santé à Paris. Le ministre de la Santé François Braun doit rencontrer les représentants du secteur dans les prochaines semaines. À Toulouse, si rien ne bouge, les soignants envisagent de passer à la vitesse supérieure avec une grève illimitée ou une démission collective.

Selon l'intersyndicale, cet "abandon de la psychiatrie publique touche aujourd'hui cinq établissements hospitaliers sur six" en France. Il faut savoir qu'une personne sur deux en France aura besoin pour elle ou son entourage de soins pour une difficulté psychique.