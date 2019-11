À Toulouse, une formation camisole sous forme d'escape game passe mal à l'hôpital psychiatrique Marchant

Toulouse, France

"Vous devez trouver la clé qui ouvrira le cadenas de la contention d'une patiente (à l'aide d'énigmes successives) !", indique la petite affichette collée aux murs des services concernés de l'hôpital Gérard Marchant, ces derniers.

Cet escape game (jeu durant lequel un groupe de participants doivent répondre à des énigmes successives pour trouver la sortie, NDLR) est une formation obligatoire de 45 minutes qui a été présentée à un certain nombre d'agents hospitaliers, formation professionnelle sur le thème de la contention (qu'on a souvent résumée à la camisole), prescrite aux patients qui ont besoin d'être protégés d'eux-mêmes.

La psychiatrie, elle aussi, utilise les nouveaux outils pédagogiques précise la direction de l'hôpital

"Quand on contentionne un patient, c'est souvent le moment le plus difficile pour les patients parce qu'on n'arrive pas à s'occuper correctement d'eux", raconte Loïc Brelier, aide-soignant depuis 11 ans à l'hôpital psychiatrique toulousain. "C'est un chose qui est compliquée pour eux et pour les soignants. Quand on ramène ça en rentrant le soir à la maison, on se dit qu'on aurait peut-être pu faire autrement" poursuit-il, choqué d'avoir vu passer la formation en question.

Cette affichette présentant une formation contention prévue à la fin du mois a heurté un certain nombre d'agents hospitaliers.

"La contention comme l'isolement soulèvent de nombreuses représentations négatives, répond la direction de l'hôpital Gérard Marchant. Le plan de formation est centré sur la sécurité des soins et la gestion des risques ainsi que sur l'acquisition des bonnes pratiques soignantes."

Elle ajoute que depuis plusieurs années, la psychiatrie s'est saisie de nouveaux outils pédagogiques et que l'escape game s'inscrit dans ces nouvelles méthodes.

Mais, il n'en demeure pas moins que cette idée a suscité "un émoi sur les personnels", selon Guillaume Lahellec, le secrétaire du syndicat Sud Santé Sociaux de l'hôpital. "La contention est quelque chose qui devrait rester marginal et qui l'est de moins en moins parce qu'on est de moins en moins nombreux à pouvoir accompagner les patients", précise l'infirmier, qui regrette une forme de banalisation de cette pratique "de dernier recours".