A Tours, des parents sont appelés à témoigner de leur ressenti après la naissance de leur enfant

Indre-et-Loire, France

On a beaucoup parlé du stress post-traumatique après la vague d'attentats de 2015, un syndrome que peuvent rencontrer les victimes de ces attaques et qui les empêchent de vivre normalement. Mais ce syndrome, on en parle beaucoup moins lorsqu'il s'agit de naissance, évènement heureux s'il en est, et pourtant ! Une étude est actuellement menée par une équipe de recherche du CHRU de Tours sur cette question. Un questionnaire est mis en ligne jusqu'à la fin de l'année à destination des parents d'enfants de plus d'un mois et de moins d'un an pour recueillir leurs ressentis. Il s'agit d'évaluer chez eux les symptômes du trouble de stress post-traumatique du post-partum, le post-partum étant cette période allant de la sortie de la maternité jusqu'au premier anniversaire de l'enfant.

"Si ce n'est pas pris en charge, il peut y voir des phénomènes d'anxiété qui persistent dans le temps" - Wissam El Hage, professeur de psychiatrie à la tête de l'étude

Car contrairement à une idée reçue donc, l'accouchement peut être parfois vécue comme une expérience psychologiquement traumatisante. Wissam El Hage est celui qui dirige cette étude pour le CHRU de Tours. Ce professeur de psychiatrie est aussi responsable de la cellule d'urgence médico-psychologique d'Indre-et-Loire. "La peur intense au moment de vivre quelque chose où nous n'avons aucun contrôle sur ce qui nous arrive, au moment de l'accouchement par exemple la personne est complètement dépendante des autres, elle ne comprend pas toujours forcément ce qui se passe et peut donc développer par la suite des symptômes de peur persistante, donc de stress post-traumatique. _Cela n'a rien à voir avec le baby blues_, qui est tout à fait normal et arrive 2 à 3 jours après l'accouchement, c'est physiologique, cela se remet en place spontanément, sans aimde, avec éventuellement un simple soutien de l'entourage".

Les symptômes de ce stress post-traumatique du post-partum sont identifiables selon lui. "Les gens ne se sentent pas bien. _Ils ont des symptômes de tristesse, de pleurs, d'insomnies, parfois de cauchemars, d'irritabilité_, et si ces symptômes durent dans le temps, plusieurs jours, on doit s'interroger. Cela a des conséquences, peut-être sur les relations de couple, le lien avec l'enfant, les interactions, et cela peut engendrer des complications et des difficultés autres. Si ce n'est pas pris en charge, il peut y voir des phénomènes d'anxiété qui persistent dans le temps, une irritabilité, une perturbation des relations avec la famille, les proches, et donc avoir des conséquences non négligeables plusieurs mois, voire quelques années après".

Le questionnaire est à destination des parents d'enfants de plus d'un mois et de moins d'un an sur un site internet dédié (https://sphinx-8080.univ-tours.fr/SurveyServer/s/U1253-IB/CBTS#1). Ce questionnaire sera mis en ligne jusqu'à la fin de l'année. Il comprend des questions très concrètes, sur des problèmes du quotidien, les émotions ressenties... Il faudrait 500 réponses à l'équipe du CHRU pour qu'elle boucle son étude, celle-ci en a pour l'instant 200. Jusqu'ici il n'y a pas d'outils français pour évaluer le trouble de stress post-traumatique du post-partum, l'idée de cette étude est donc d'en mettre un à disposition des professionnels français.