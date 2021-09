A Tours, les premiers résultats encourageants du vaccin nasal contre le Covid-19

L'Université de Tours et l'INRAE planchent depuis un an sur un vaccin nasal contre le Covid-19. Les premiers tests réalisés sur des animaux se révèlent encourageants. Les essais cliniques sur l'Homme pourraient avoir lieu l'an prochain, pour une commercialisation en 2023.

Un vaccin d'un genre nouveau devrait être bientôt testé chez l'Homme, un vaccin contre le Covid-19 qui se pulvérise directement dans le nez et qui a été conçu à Tours. Cela fait maintenant un an qu'une vingtaine de chercheurs de l'Université de Tours et de l'INRAE, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, travaillent dessus dans des labos de la faculté de pharmacie.

Un vaccin qui protège des formes graves

On savait déjà que les premiers tests sur des souris avaient révélé une très bonne efficacité contre le virus, que ce vaccin protégeait donc très bien contre les formes graves. On sait désormais qu'il va encore plus loin, grâce cette fois à des tests sur des hamsters dorés.

Et qui empêche la transmission du virus

Et c'est sa vraie plus-value par rapport aux vaccins que l'on connaît, ceux qui s'injectent dans le bras. Isabelle Dimier-Poisson est en charge de ce projet de vaccin, elle est responsable de l'équipe de recherche BioMAP. "Il protège des formes graves et modérées, mais surtout, il bloque la multiplication du virus dans le nez et donc, en plus de protéger la personne vis-à-vis de l'infection, la personne va aussi protéger les autres puisqu'elle ne sera plus en capacité de transmettre le virus et d'infecter".

Le vaccin pourrait servir aux rappels en France

Autre atout, sa potentielle efficacité contre les variants, actuels et futurs. Fort de ces premiers résultats, le PDG de l'INRAE se veut réaliste. "On n'est pas au bout de l'aventure. Ça peut ne pas marcher". Mais Philippe Mauguin se veut surtout confiant dans l'avenir. Si les essais cliniques sur l'homme débutent bien au deuxième semestre 2022, et confirment ces bons résultats, la commercialisation pourrait avoir lieu en 2023. Ce ne sera pas trop tard, assure-t-il. "On aura probablement pour notre pays une grande majorité de la population vaccinée. Et on ne peut pas exclure des rappels s'il y a toujours des formes de variants qui continuent. Le projet de vaccin sur lequel on travaille pourrait être un candidat pour des rappels".

Le brevet vient d'être déposé

Un vaccin qui pourrait donc servir de rappel en France, mais aussi de première dose dans les pays du Sud où la couverture vaccinale est aujourd'hui très faible. Ce vaccin nasal se conserve plusieurs années dans un frigo à 4 degrés, plusieurs mois à 20 degrés. Sans aiguille, il pourrait aussi être administré plus facilement aux enfants si leur vaccination est un jour recommandée.

Le brevet de ce vaccin vient d'être déposé. Par ailleurs, l'usine Recipharm située à Monts se serait engagée à libérer une ligne de production pour fabriquer ce futur vaccin.