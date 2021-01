A Tours, une étude prend le pouls des soignants exposés au Covid-19

Les personnels hospitaliers seraient les plus à risque de développer du stress, de l'anxiété, voire une dépression

Quel est l’impact réel de cette crise sanitaire sur les soignants de première ligne, ceux qui travaillent à l’hôpital au plus près des patients touchés par le Covid-19 ? Difficile de répondre à cette question, d’autant que l’on est encore en plein cœur de la deuxième vague.

Une étude est donc en ce moment menée au niveau national, portée par le CHRU de Tours. Deux mois après son lancement, elle compte 500 participants. L’hôpital en vise 3000 d’ici fin avril.

Un double intérêt

Cette étude vise donc à mieux mesurer l’impact de cette crise sur les professionnels de santé, mais aussi à mieux prendre en charge ces derniers. Son responsable tourangeau, le psychiatre Wissam El Hage, le résume d’ailleurs comme ça. "C’est la seule étude existante en France qui va au-delà de la simple évaluation". Le participant est amené à répondre à des questions tous les trois mois pendant un an, et si à cette occasion, il apparaît particulièrement atteint, il se verra alors proposer une prise en charge.

Les personnels hospitaliers dans le viseur

Ceux qui sont visés, ce sont les personnels hospitaliers, ceux qui travaillent dans les services d’urgence ou les unités dédiées aux patients Covid. Ceux que l’on dit en première ligne, qui ont pu vivre le décès de patients, voire de proches, malgré une prise en charge médicale.

Ce seraient ainsi eux les plus à risque de développer du surmenage, du stress, de l’anxiété, une dépression voire un stress post traumatique, plus que leurs confrères libéraux. Des symptômes qui, s’ils ne sont pas traités, peuvent avoir des conséquences néfastes sur la vie professionnelle et familiale.

Le CHRU de Tours recherche donc encore des volontaires pour faire partie de cette étude. Si vous êtes un professionnel de santé, et que vous avez soigné des patients atteints du Covid-19, vous pouvez vous inscrire jusqu’à fin avril en passant par un site dédié.