"On a tous peur qu'un drame arrive!" Caroline Brémaud, la cheffe des Urgences de l'Hôpital de Laval

Son visage a fait le tour des réseaux sociaux. On voit Caroline Brémaud avec les mots "en grève" inscrits sur sa figure, celle qui a pris la tête des Urgences il y a un an seulement en pleine crise sanitaire, est en colère : "la situation est très compliquée, c'est pour cela que je me mobilise, la situation est insoutenable parce qu'on ne peut pas remplir les plannings, parce qu'on manque de médecins. On est 2 en journée au lieu de 3 et 1 la nuit au lieu de 2, et ce n'est pas parce qu'on est en grève.". D'après la CGT, il manquerait 70% de médecins . Pas assez de médecins alors qu'il y a de plus en plus de patients qui arrivent dans le service: "on s'occupe uniquement des urgences, donc de ce qui est vital. Et donc tout ce qui ne l'est pas , on réoriente vers d'autres structures. Et puis après, il y a le problème des gens qui doivent être hospitalisés après les urgences, mais comme il n'y a pas assez de places , les patients stagnent sur des brancards dans les couloirs dans des conditions qui ne respectent pas la dignité humaine."

Les Urgences, dernier rempart pour les malades dans le 3ème désert médical de France

Caroline Brémaud est très inquiète pour l'avenir du système de santé en Mayenne mais plus largement en France : "c'est tout le système de soin qui est en train de s'effondrer, on est en train de vivre une catastrophe. La Mayenne est certes un département rural, mais qui est un lanceur d'alerte. Ce qui se passe ici, va se passer dans les prochains mois ailleurs en France."

"on a tous peur qu'un drame arrive, et c'est pour ça qu'on est en grève, on est continuellement interrompu pendant qu'on soigne. Il y a 15 jours j'ai pris un bébé de 4 semaines en détresse respiratoire, j'étais le seul médecin. Je ne peux pas faire autre chose ou répondre à des questions, et il peut très bien y avoir une autre urgence, mais si je suis seule et bien _je ne peux rien faire_, donc c'est compliqué."

Des médecins qui partent à cause des conditions de travail et qui reviennent pour les salaires

Pour la cheffe des Urgences, il faut absolument que l'Etat prenne une décision forte : "pour moi il faut travailler sur le flux, c'est-à-dire qu' il faut qu'il y ait moins de gens qui viennent aux urgences et pour ça il faut plus de médecins de ville. Je suis pour la fin de la libre installation des médecins."