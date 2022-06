"On a très peur de cet été" : les urgences des hôpitaux Drôme Nord lancent une grève illimitée

L'été s'annonce rude pour les urgences des hôpitaux Drôme Nord. La CGT dépose un préavis de grève illimité à compter de ce mercredi pour alerter sur la situation dans l'établissement de Romans-sur-Isère qui est "en manque de personnel suite à une situation tendue depuis des mois". Des patients pourraient en effet affluer compte tenu de la fermeture partielle des urgences la nuit à l'hôpital de Grenoble ou encore de la situation tendue de celle de l'hôpital de Valence.

La direction assure que les effectifs actuels permettent de s'occuper des patients. Ce qui est loin de rassurer les soignants. "On a peur, en étant en effectif quasi normal, d'accueillir plus de patients que ce qu'on est capables de faire. On ne pourra pas pousser les murs", rétorque une infirmière des urgences qui préfère garder l'anonymat.

On est tellement en sous-effectif que les agents sont assignés et ne peuvent pas s'arrêter de travailler - Thierry Giraud

L'ironie de cette grève tient dans sa raison d'exister. La soixantaine d'agents des urgences ne peut pas faire grève car il faut un minimum de soignants pour faire tourner le service. "Et on est tellement en sous-effectif que les agents sont assignés et ne peuvent pas s'arrêter de travailler", se désole Thierry Giraud le secrétaire général de la CGT.

Deux jours plus tôt, la direction de l'hôpital s'entretenait avec la CGT lors d'un Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et le syndicat s'insurgeait de l'inefficacité de cette rencontre : "Au vu du peu de réponses que nous avons reçues à nos questions [...], nous nous demandons si votre présence était réellement utile."

La CGT et la direction dos à dos

La CGT demande au minimum le recrutement de trois personnes : un infirmier, un aide-soignant et un secrétaire. Mais la direction estime que quelques ajustements vont permettre de passer l'été sans encombre. "Sur les secrétariats médicaux, on va avoir deux personnes en supplément en juillet et deux autres en août. On va mettre en place un renfort d'aide-soignant la nuit et on met aussi un place un renfort de médecin sur trois semaines", indique Laurence Brûlé, la directrice adjointe de l'hôpital.

On va mettre en place un renfort d'aide-soignant la nuit et [...] un renfort de médecin sur trois semaines - Laurence Brûlé

Cette dernière affirme que si la situation se complique après les trois semaines, la direction n'aura aucun mal à s'adapter. La CGT parle de "rustine" et de solution temporaire face à un problème "qui perdure". Entre le syndicat et l'hôpital, le torchon brûle et même sur le plan des chiffres. La CGT évoque une hausse considérable du nombre de passages aux urgences de Romans-sur-Isère : +25% en 2022 par rapport à 2021. De son côté, la direction s'empresse de tempérer en disant que la hausse tourne autour de 10% par rapport à une année hors covid.