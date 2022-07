"On a trouvé l'équilibre" : la réduction des nitrites a déjà commencé chez les bouchers-charcutiers alsaciens

Il y aura bientôt moins de nitrites dans les knacks alsaciens ! L'Anses, l'Agence nationale de sécurité alimentaire, a rendu, mardi 12 juillet un avis très attendu, après plusieurs mois de travaux. Il confirme que les nitrites, présents notamment dans la viande transformée, favorisent l'apparition de cancers colorectaux. Suivant ces recommandations, le gouvernement a annoncé mardi un "plan d'action", qui sera lancé cet automne, pour réduire ces additifs dans l'alimentation.

En Alsace, la profession a déjà pris le pas depuis plusieurs années. "On est à environ 80 mg/kilo", explique Jacqueline Riedinger-Balzer, la présidente des bouchers d'Alsace. "Par rapport aux 120 autorisés, on est bien en-dessous. On a déjà remplacé le nitrite par du sel normal, on a trouvé l'équilibre." Selon elle, la majorité des bouchers ne seront donc pas concernés par cette réduction des nitrites à la rentrée.

Une acceptation partielle de certains clients

Il reste néanmoins un point à améliorer : l'éducation des clients. "Il faut leur expliquer que nos charcuteries se conservent moins longtemps", affirme la bouchère. "Il m'est arrivé qu'on me dise 'ah oui mais dans le temps, je pouvais garder la saucisse beaucoup plus longtemps, quand votre père la faisait'. Oui, mais c'était un autre temps." Pourtant, de plus en plus de clients recherchent en priorité ces charcuteries sans nitrites. "On les oriente directement vers des jambons sans nitrites et sans conservateurs", raconte Anne-Marie, qui travaille chez un traiteur à Strasbourg.

"Mais les clients regardent quand même la couleur", explique-t-elle. "On veut bien du sans nitrites, mais si le jambon est trop gris, il y a quand même encore un frein. Après, certains jambons sans nitrites restent bien roses", continue la salariée. "On a surtout ce genre de demandes pour les jambons en ce moment. Ce n'est pas vraiment entré dans les moeurs de demander pour d'autres produits, parfois juste pour les Knack. Plus globalement, les gens restent très attachés à leur marque et à leurs produits."

Avec ce plan gouvernemental à venir dès l'automne, les professionnels alsaciens espèrent surtout que ce n'est pas un pas de plus vers une suppression pure et simple des nitrites dans les produits. "Ces additifs nous protègent contre le botulisme ou la salmonellose", énumère Jacqueline Riedinger-Balzer. "Donc au pire, il faut nous trouver un produit qui le remplace !" Pour l'instant, le gouvernement assure que la réduction des nitrites sera bloquée s'il y a un impact sanitaire sur le produit. Les professionnels de la charcuterie seront d'ailleurs consultés dès la fin du mois pour parler du nouveau plan.