A une semaine du déconfinement, comment envisagez-vous l'après 11 mai ?

Alors que la date du déconfinement se rapproche, beaucoup se projettent et imaginent déjà leurs premières sorties sans attestation de déplacement. Le 11 mai, dans une semaine tout pile, si les départements bretons restent en vert sur la carte du déconfinement, il sera autorisé de sortir et donc de se rapprocher de ce qu'était la vie d'avant. Retrouver des proches, aller se promener ou encore honorer un rendez-vous chez le coiffeur, chacun a déjà en tête son déconfinement.

"J'ai besoin de retrouver cette liberté", Anne, une habitante du Rheu (Ille-et-Vilaine)

"J_'ai envie d'aller chez le coiffeur et ensuite de prendre mon vélo et d'_aller voir mes copines que je n'ai pas vues depuis deux mois", raconte Anne-Marie, une habitante de Languidic (Morbihan) de 71 ans.

D'autres rêvent de verdure, de grands espaces. C'est le cas de Anne qui vit près de Rennes :"J'ai envie d'aller au parc des Gayeulles pour retrouver un air de campagne, les oiseaux, les canards, les arbres. J'ai besoin de retrouver cette liberté. Je vis seule et c'est difficile depuis deux mois". D'autant plus que le plus grand parc rennais (une centaine d'hectares) facilite le respect des gestes barrières, indispensables pour empêcher la propagation du Covid-19.

La fin du confinement mais pas de l'épidémie

Il y a ceux qui sortent et puis il y a ceux pour qui déconfinement rime avec angoisse. Bien que la Bretagne soit pour l'instant relativement épargnée, le virus est toujours actif, et Isabelle, une habitante de Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor), s'inquiète de l'après 11 mai :"Je vois déjà beaucoup trop de monde dans les rues actuellement ! Je vais attendre quelques jours avant de ressortir, même si on est a l'autorisation le 11 mai", raconte cette mère de famille. Elle a également pris la décision de ne pas remettre à l'école tout de suite ses deux enfants.

Cette méfiance de l'après 11 mai est partagée par William qui vit à Cesson-Sévigné, près de Rennes en Ille-et-Vilaine :"_C'est la fin du confinement mais pas de l'épidémie_. La carte avec les indicateurs c'est bien pour ceux qui sont en rouge mais j'ai peur que ceux de la zone verte abuse des sorties et ne pensent pas aux gestes barrières et à la distanciation physique". Lui assure qu'il restera travailler à la maison au moins jusqu'à début juin, et il portera un masque pour toutes ses sorties.