A Vaiges, un dentiste s'est installé dans la maison médicale et peut-être bientôt des médecins

Les près de 1.200 habitants de Vaiges ont une maison médicale mais plus aucun médecin depuis un peu plus d'un an. Malgré tout, pour cette commune de l'Est mayennais, l'avenir semble s'éclaircir. Un dentiste s'est installé dans ce cabinet et des médecins semblent intéressés selon le maire.