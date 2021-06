Les stations d'épuration de Mauboule à Valence et Acantia à Annonay font désormais partie du réseau Obépine. Derrière ce réseau, une équipe de scientifiques capables de suivre l'épidémie de Covid en analysant nos eaux usées. Explications.

À Valence et Annonay, on inspecte les eaux usées pour suivre l'épidémie de Covid

En analysant les eaux usées à l'entrée des stations de Valence et d'Annonay, les chercheurs peuvent déterminer la circulation du Covid dans la population. Photo d'illustration.

Les eaux usées des Valentinois et des Annonéens passées au peigne fin pour détecter le Covid. Les stations d'épuration de Valence et d'Annonay ont rejoint en début d'année le réseau Obépine. Un réseau de chercheurs qui en analysant l'eau sortie de nos toilettes, est capable de mesurer la circulation du Covid dans la population.

Les chercheurs ont remarqué que le Covid attaquait nos voies respiratoires mais aussi dans certains cas nos intestins. "Il y a une attaque entérique. Le virus attaque les cellules de l’intestin et se retrouve en partie dans les selles des patients", résume Yvon Maday, professeur de mathématiques appliquées à Sorbonne Université et co-fondateur du réseau Obépine.

Suivre l'épidémie plus finement

Comme tout le monde va aux toilettes, le virus présent dans les selles vient à la fois des malades symptomatiques et de ceux qui n'ont pas de symptômes. Un élément qui permet donc de voir plus finement l'évolution de l'épidémie. Grace aux analyses, le réseau Obépine a pu anticiper la deuxième vague de Covid à l'été 2020. "Tout le monde va aux toilettes, en particulier les jeunes, qui ont pu attraper le Covid en profitant de l'été et du déconfinement. Le virus a pu circuler dans cette population sans qu'il y'ai beaucoup de symptômes", explique Yvon Maday.

Dans les stations suivies à l'époque dans l'Est de la France et en région parisienne, les chercheurs voient la concentration de virus augmenter dans les eaux usées. "Nous avons montré qu'il y avait une avance, tout simplement parce que nous avons détecté des malades qui ne pouvaient pas être détectés autrement" affirme Yvon Maday.

La situation à Valence et Annonay

Les stations d'épuration de Mauboule à Valence et Acantia à Annonay ont rejoint le réseau Obépine fin 2020. Elles ont fourni les premiers prélèvements début 2021. Depuis, la présence du Covid dans les eaux usées baisse à Valence. L'indicateur est passé de 100 à 80, c'est à dire un niveau de circulation moyen du virus. À Annonay, l'indicateur est passé de 120 à 70 avant de brusquement remonter à 95 à la mi-mai. "Est-ce qu'il y a eu un relâchement à la fin du confinement le 19 mai ? C'est un phénomène qui doit être analysé a posteriori avec la collectivité" estime Yvon Maday.