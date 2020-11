À Valence, la ruée sur les tests antigéniques en pharmacie

Dans la Drôme, les premiers tests antigéniques sont disponibles en pharmacie. Plus rapides que les tests PCR, la demande explose déjà à Valence.

Pour soulager les laboratoires français, les tests antigéniques arrivent progressivement dans toutes les pharmacies. Certains avaient pris de l'avance dans la Drôme, comme l'officine de Valence 2. L'Apothical a son centre de dépistage sur le parking du centre commercial depuis mercredi dernier et les pharmaciens font déjà face à une forte affluence.

Gratuit et sans ordonnance

Le prélèvement se fait à l'aide d'un grand coton tige dans le nez comme pour le PCR. En revanche, le résultat est obtenu bien plus rapidement. Avec les tests antigéniques, les patients savent en moyenne quinze minutes plus tard s'ils sont positifs au Covid ou non.

La pharmacie valentinoise réalise ces tests sans rendez-vous ni ordonnance. Ils sont directement pris en charge par l'Assurance maladie. Les clients doivent simplement présenter leur carte vitale.

Plus de soixante personnes sont venues se faire tester vendredi 6 novembre dans le centre de dépistage de la pharmacie de Valence 2. © Radio France - Elsa Vande Wiele

Pour répondre aux nombreuses demandes, l'Apothical prévoit désormais d'ouvrir son centre de tests antigéniques plus tôt, dès 9 heures du matin jusqu'à 17 heures en continu, du lundi au vendredi.

L'Apothical, 2 avenue de Romans, centre commercial Valence 2