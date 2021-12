A Valenciennes, le Père Noël rassure les enfants avant la vaccination

Depuis le 15 décembre, la vaccination est ouverte aux enfants de 5 à 11 ans, selon certaines conditions. Celles les plaçant comme à risques comme l'asthme ou le diabète, ou encore la proximité avec des personnes immunodéprimées. Dans un contexte de pandémie, la vaccination peut être éprouvante pour l'esprit des plus jeunes.

C'est cette dernière raison qui a poussé Elise, 9 ans, et son frère Paul, 11 ans, à venir se faire vacciner dès le premier jour. La jeune fille n'en mène pas très large : "Moi _ça me stresse un peu_, mais je suis aussi proche d'immunodéprimés. C'est pour le bien de ma famille, même si je n'ai pas très envie".

Rassurer les plus inquiets

Même si elle a un peu passé l'âge, la présence de Joël, le Père Noël présent pour l'occasion, la rassure un peu. Il sait trouver les mots : "Même les adultes ils ont peur. Papa et maman ils ont peur aussi, mais ils ne le disent pas. Donc _tu as le droit aussi d'avoir peur_. Mais quand tu vas passer pour faire la piqure ça va faire comme une grosse pincette, et ça fait pas plus mal que ça".

Pour le responsable du centre, Rémi Kasprzyk, il est important de pouvoir rassurer les enfants : "On sait très bien qu'ils ne viennent pas se faire vacciner par plaisir. Donc on a créé ce chemin un petit peu spécial qui permet de détendre l'atmosphère , de _créer un climat de confiance_, d'être un petit peu plus rassurant. On sait que les enfants peuvent être un petit peu stressés, on a des adultes qui le sont, alors des enfants... Ca nous permet de parler avec l'enfant, de lui permettre de se sentir bien."

Le sourire à la sortie

Ragaillardis, Elise et Paul peuvent enfin passer à la vaccination. Dans le box, c'est Amélie, l'infirmière, qui dissipe leurs dernières craintes. "C'est clair qu'il y a plus de psychologie qu'avec des adultes. On leur explique, on voit tout de suite s'ils ont été préparés par leurs parents. Et surtout on concentre la respiration. Ca les aide à détendre leurs muscles, à se concentrer sur autre chose et à _oublier un peu la piqure_".

A la sortie, Elise reconnait que ce n'était pas la mer à boire : "Avec le Père Noël qui offre des petits cadeaux, c'est vraiment super, je ne regrette pas !". La vingtaine d'enfants présents ce premier jour au centre repartent ainsi avec le sourire, quelques bonbons, un jeu, et un bon pour une deuxième injection dans quelques semaines.