A Vandoeuvre-lès-Nancy, un laboratoire traque le coronavirus dans les eaux usées

Le laboratoire de chimie physique et microbiologie pour les matériaux et l'environnement travaille sur la détection du Covid dans les eaux usées

La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, Frédérique Vidal, en Lorraine ce vendredi. Elle s'est rendue sur les campus de Nancy et Metz. Elle a notamment visité le laboratoire de chimie physique et microbiologie pour les matériaux et l'environnement (LCPME), à Brabois. Un laboratoire engagé dans la lutte contre l'épidémie de Covid 19 puisqu'avec d'autres partenaires, il recherche le virus dans les eaux usées, les eaux qui arrivent en station d'épuration.

Dans ce laboratoire très sécurisé, les échantillons d'eaux usées sont analysés. L'idée est de chercher des traces de virus présentes dans les selles des habitants d'un bassin de population comme l'explique Christophe Gantzer, le directeur adjoint du laboratoire :

"Si le virus augmente dans l'eau usée, c'est qu'il y a plus de personnes qui l'excrètent, donc l'épidémie est en train de se développer. S'il n'y a pas de virus dans l'eau usée, à priori, c'est que le virus a une circulation faible."

Un petit temps d'avance

L'avantage, c'est qu'on détecte le virus dans les eaux usées avant la hausse du nombre de cas selon Isabelle Bertrand, maître de conférences en virologie :

"Quand vous êtes malades, vous ne consultez pas forcément immédiatement votre médecin et le test, il y a le temps d'avoir le résultat, il y a forcément un décalage entre les symptômes et le moment où vous allez être positifs au coronavirus. C'est peut-être ce qui nous permet de le voir avant."

Un temps d'avance de quelques jours qui peut être mis à profit selon Frédérique Vidal, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation :

"Il peut servir à renforcer les mesures de précaution, de préparer les hôpitaux, d'anticiper et on voit à quel point l'anticipation est importante avec ce virus qui nous surprend encore tous les jours."

Un réseau d'observation de 150 stations d'épuration dans toute la France, baptisé Obépine, a été mis en place. Ces données devraient être exploitées par les pouvoirs publics à partir de la fin du mois d'octobre.