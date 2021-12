A Vannes, on forme les téléphonistes du SAMU

Ils sont les aiguilleurs de vos appels au SAMU quand vous composez le 15. Des hommes et des femmes issus de tous secteurs, pas forcément en lien avec la santé. « Nous les recrutons sur concours, il faut avoir le bac ou trois ans d’expérience professionnelle à temps plein précise Gweltaz Dorso, responsable du Centre de Formation des Assistants de régulation Médicale (CFARM) installé dans un bâtiment du Centre Hospitalier Bretagne Atlantique à Vannes. Sur la formation actuelle nous avons d’anciens aides-soignants, mais aussi des gens issus du secteur bancaire ou des jeunes qui poursuivent leurs études. 10 groupements hospitaliers en France ont l’agrément pour dispenser cette formation. A Vannes, nous pouvons former 20 personnes chaque année ».

Diplôme Obligatoire depuis l’affaire Naomie

Le diplôme d’ARM, délivré à l’issue de 10 mois de formation dont la moitié en stage, est obligatoire pour les nouveaux embauchés depuis 2019. « Avant on était formés sur le tas explique Raphael, 12 ans de métier, devenu formateur pour ses futurs collègues, mais l’activité n’était pas la même, on avait plus le temps de débriefer, on était plus entourés ». Et surtout il y a eu l’affaire Naomie à Strasbourg. En décembre 2017, cette jeune femme de 22 ans était morte après avoir eu en ligne une opératrice du Samu qui s’était moqué d’elle au téléphone. « C’est pour ça que la formation est essentielle insiste Raphael. La crainte de l’erreur est permanente, on a une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes qui peut nous retomber dessus des années après pour une erreur ». La récente affaire de Saint-Brieuc ou un homme qui s’était entaillé la main est décédé malgré 5 appels aux services de secours est aussi regardée de près par les élèves et les formateurs. « Il faudra évaluer la communication entre les services pour faire avancer la qualité poursuit Raphael »

Un métier à risque

« Ils doivent détecter ce qui est grave dit Emilie Lesigne, médecin au SMUR de Vannes, qui elle aussi assure les formations. Mais sans faire de diagnostic, ils ne sont pas médecins ». C’est pourtant à l’Assistant de régulation Médicale de décider rapidement entre le transfert de l’appel vers un médecin ou l’envoi immédiat des pompiers ou d’une équipe du SAMU. Il doit aussi assurer le suivi de l’intervention « Un véritable métier à risque selon Gweltaz Dorso du CFARM. La volonté de la formation est d’assurer une sécurité et de limiter les erreurs ».