A Verdun, 450 collégiens réunis pour découvrir le codage informatique

Comprendre les coulisses du codage et plus globalement des métiers du numérique. Ce jeudi à Verdun, près de 450 collégiens étaient derrière des ordinateurs, réunis à l'occasion de l'évènement #SuperCodeurs. A l'origine de cette organisation : Orange et le Département de la Meuse.

Le codage, c'est quoi?

Le codage informatique, c'est le langage qui permet à un humain de programmer un ordinateur ou un logiciel. Grâce à cette technique, il est possible de concevoir des jeux vidéos, des sites internet ou encore des applications mobiles. Bien qu'ils soient de plus en plus connectés au numérique, intéresser les collégiens au code est un véritable défi auquel croit Jeremy Alaurent, développeur chez Orange : "si on arrive à faire briller les yeux d'un ou deux enfants sur une classe de 25, pour moi c'est déjà gagné. C'est comme tous les outils le codage, avec un peu de pratique, on arrive à s'en sortir".

Des ateliers d'initiation au code à Verdun dans la Meuse © Radio France - Cloé Geffroy

Atelier robot

Le robot Thymio, star de l'atelier © Radio France - Cloé Geffroy

C'est l'atelier le plus attendu par les jeunes : l'atelier robot. Le principe est de le faire avancer à distance depuis un ordinateur, grâce au code. Pour aider les enfants, des coachs sont sur place. Parmi eux, des salariés d'Orange, comme Yvan : "ils font les programmations sur le PC et cela se traduit en comportement du robot". Mais aussi des personnes qui ne travaillent pas du tout dans le domaine du numérique et qui ont été formés spécialement pour l'occasion. C'est le cas de Dominique : "j'aurais l'air un peu moins bête maintenant avec mes petits-enfants" dit-elle en souriant. Chez les enfants, tout se passe pour le mieux. Juliette trouve la sortie "amusante", comme sa copine Apolline qui trouve l'atelier robot "simple si l'on suit bien toutes les instructions".