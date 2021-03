Covid-19 : Vernon, une des villes du département de l'Eure les plus touchées par le virus

Vernon est une des communes de l'Eure de plus de 20.000 habitants les plus touchées par le coronavirus. Le taux d'incidence y est de plus de 250 cas selon Santé Publique France, au-dessus de la moyenne nationale.

Vernon bat des records. Depuis plusieurs jours, la commune de l'Eure a un taux d'incidence, le nombre de cas pour 100.000 habitants bien au-dessus de la moyenne nationale. Il est de 257 cas pour cette commune de l'Eure, frontalière de l'Île-de-France, alors que la moyenne nationale, est, elle de 220 cas. Vernon est donc l'une des communes de l'Eure de plus de 20.000 habitants les plus touchées par le coronavirus.

Variant anglais et proximité avec l'Île-de-France

"Il faut dire que les gens respectent un peu moins. Tout le monde ne fait pas attention, il faut le reconnaître. Il faut encore tenir ses distances, le lavage des mains, c'est important et je ne suis pas sûre que tout le monde le fasse", explique Claudine, une Vernonaise venue se faire vacciner. Guy, de son côté, tient à tempérer. "Moi, dans la rue, je vois que les gens ont le masque, que les distances sont plutôt bien respectées".

Au centre de vaccination installé sur le site de l’ancien collège César-Lemaître, le deuxième centre, Claudine, va se faire injecter sa première dose. "Ce qui m'inquiète moi le plus, c'est surtout les variants, c'est ce qui me fait peur", témoigne-t-elle. "Plus que le comportent des Vernonais". Les variants et notamment le variant anglais majoritaire sur le territoire français peut-il expliquer la situation à Vernon ?

"On est dans les statistiques moyennes, peut-être un tout petit peu au-dessus d'après mes souvenirs, mais vous savez, les chiffres changent tout les jours, mais oui, le variant anglais est plus contagieux, et donc ça va plus vite", explique le maire de Vernon, François Ouzilleau. Le variant anglais représente un cas de covid sur deux dans la commune euroise.

On a des mouvements pendulaires très importants avec 3.000 personnes qui prennent le train chaque jour dans un sens puis dans l'autre le soir - François Ouzilleau, maire de Vernon

Vernon, ville frontalière du département des Yvelines en Île-de-France. Et la région est depuis plusieurs semaines placée sous "surveillance renforcée". "Nous sommes la commune la plus à l'Est du département. Au bout de la rue dans laquelle j'habite, on est dans les Yvelines. On a des mouvements pendulaires très importants avec 3.000 personnes qui prennent le train chaque jour dans un sens puis dans l'autre le soir donc je pense que ça fait partie des explications, la proximité avec l'Île-de-France", poursuit le maire et président du conseil de la surveillance de l’Hôpital Eure Seine des sites de Vernon et d’Évreux.

Alors pour freiner la circulation du virus, la vaccination va s'accélerer, le département de l'Eure qui réalise jusqu'à présent 7.000 injections par semaine devrait en réaliser 9.000 à partir de début avril.