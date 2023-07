À Villaines-la-Juhel, des familles de malades d'Alzheimer s'inquiètent de l'avenir de l'unité Renoir

L'unité Renoir dépend de la direction de l'hôpital de Mayenne et se situe dans l'Ehpad "Les couleurs de la vie" à Villaines-la-Juhel. C'est une structure spécialisée dans la prise en charge de la maladie d'Alzheimer. L'unité Renoir n'est pas considérée comme une "Unité d'Hébergement Renforcée", mais elle dispose de moyens importants pour ses 14 patients.

Depuis quelques jours, les familles des résidents s'inquiètent. En difficulté financière, l'Ehpad pourrait être la cible d'un projet de réorganisation plus global sur le territoire du Nord-Mayenne envisagé par l'Agence régionale de santé. Contactée par France Bleu Mayenne, elle confirme avoir "une réflexion sur les évolutions du projet de l’établissement en lien avec les besoins et les services à disposition sur ce territoire (...) Le sujet de cette unité sera une des questions traitées dans le cadre d’une réponse graduée, diversifiée et qui va répondre à l’évolution des besoins".

Une unité sécurisée et sécurisante

Aujourd'hui, des élus locaux et des familles montent au créneau. Ces dernières sont satisfaites par la prise en charge de leurs proches. Cela fait plus d'un an que la maman d'Hélène vit au quotidien dans la structure. "C'est une unité comme une maison. Ils ont un petit jardin qui est très mignon. Il y a aussi une grande pièce. C'est un réfectoire, une salle à manger. Dans une cuisine, ils ont l'occasion de faire des gâteaux par exemple".

En cas de fermeture, Nathalie espère ne pas revivre le même parcours du combattant que l'an dernier pour trouver à sa mère une place dans une unité spécialisée. "À l'époque on a téléphoné un peu partout. Il y a une dizaine de structures de la sorte en Mayenne. Mais on nous disait tout le temps "c'est compliqué, car il y a de la place, mais ce n'est pas sécurisé". Et ici l'unité Renoir est sécurisée. C'est très important parce qu'en raison de cette maladie, les patients peuvent partir n'importe quand, aussi bien la journée que la nuit", raconte-t-elle.

"Ne pas casser ce qui marche"

Les familles ont alerté les élus locaux et les ont réunis en début de semaine. Le député Guillaume Garot attend des réponses précises de l'Agence régionale de santé. "Elle nous dit qu'elle est en réflexion, mais ça ne suffit pas parce que ça crée de l'inquiétude et des tensions. Il ne faut pas casser ce qui marche".

"Dans cette unité Renoir il y a du personnel avec des formations spécifiques. L'Ehpad [sous la direction de l'hôpital de Mayenne, ndlr] a des difficultés financières mais ce n'est pas une raison pour remettre en cause l'unité. La population dans ce territoire va continuer de vieillir et donc les cas de démence vont augmenter", ajoute Jean-François Sallard conseiller départemental du canton de Villaines-la-Juhel.

Une réunion à la rentrée

Avec le maire de la ville, les élus ont écrit un courrier commun à l'Agence régionale de santé pour demander des précisions sur les éventuelles réorganisations de l'Ehpad et d'autres structures de soins dans le Nord-Mayenne. La direction de l'hôpital de Mayenne propose elle de les rencontrer avec les familles le 7 septembre.

Certains acteurs du dossier ont en tête ce qui s'était passé il y a quelques années à Gorron. Des patients d'une unité pour personnes âgées désorientées (UPAD) avaient été transférées dans une unité pour personnes handicapées vieillissantes (UPHV). La qualité des soins était bien moins adaptée.