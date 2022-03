A Violaines, un médecin généraliste suspendu six mois, il avait 2.700 patients

A Violaines, près de Lens et Béthune, les habitants vont devoir se passer de l'un de leurs généralistes : le Dr Delsert. Installé depuis 32 ans, sa patientèle compte plus de 2.700 personnes. Le médecin a été suspendu par l'ordre national des médecins, pour une durée de six mois.

Lorsque les patients du Dr Marc Delsert appellent à son cabinet, ils tombent désormais sur ce message : "comme vous le savez, la sécurité sociale me reproche une trop grande activité médicale. Pour me punir, elle m'interdit de vous soigner du 1er mars au 31 août 2022. En cas d'urgence, appelez le 15". Bip sonore et puis plus rien, un mot écrit à la main a été également scotché sur la porte du cabinet, en effet fermé pour les six prochains mois. La décision a été prise par l'Ordre national des médecins, souligne l'Assurance Maladie. Installé depuis 32 ans, le médecin généraliste compte 2.700 personnes dans sa patientèle.

Des relations conflictuelles avec la CPAM

Une décision qui provoque la colère des habitants. Une pétition est d'ailleurs en ligne. Le maire de Violaines partage aussi cette colère. "La suspension concerne le cabinet et son activité, il n'y a donc aucun remplacement possible pendant les six prochains mois. On a reçu beaucoup d'appels à la mairie d'autant que ces derniers mois, deux médecins ont pris leur retraite et les derniers arrivés ne prennent plus de nouveaux patients", confie Jean-François Castelle. L'élu soutient d'ailleurs le généraliste, qui ne souhaite pas s'exprimer. "C'est un médecin de famille, ses patients sont très contents de lui. Je n'ai jamais eu le moindre souci ou retour le concernant".

L'assurance maladie lui a demandé de baisser de 25% ses arrêts maladie

Selon le maire de la commune, le docteur Delsert entretient depuis plusieurs années des relations conflictuelles avec la Caisse primaire d'assurance maladie. "Il y a plusieurs années, ils lui ont demandé de justifier le nombre important de ses patients. Ils n'ont rien trouvé là-dessus. Ensuite, ils lui ont demandé de baisser de 25% ses arrêts maladie. Le médecin a refusé car ces arrêts, selon lui, n'étaient pas complaisants. Il y a eu une enquête pendant six mois, ils n'ont rien trouvé non plus", énumère l'édile. Un médecin qui n'aurait pas hésite à demander "aux personnes qui sont dans les bureaux de venir sur le terrain, pour se confronter à la réalité des praticiens de ville". Ces six derniers mois, ce sont les ordonnances qui ont été passées à la loupe et transmises à l'Ordre national des médecins. Ce dernier lui reproche notamment d'avoir donné un traitement, réservé aux adultes, à un adolescent de 16 ans.

La plupart des patients n'ont toujours pas trouvé de solution face à cette absence. De son côté, l'assurance maladie assure que le Dr Delsert a été prévenu le 10 décembre de cette décision. Il aurait alors pu "organiser de façon anticipée son absence".