Le nouveau centre de santé à Vitry-le-François, bien plus qu'une simple maison de santé

Vitry-le-François, France

Plus qu'une simple maison de santé, c'est l'ambition. Construit dans le quartier du Hamois en pleine réhabilitation, le centre de santé officiellement baptisé "Simone Veil" ce vendredi 22 février, a ouvert ses portes en septembre dernier à Vitry-le-François. Dans un quartier du Hamois en pleine rénovation -c'est un des 200 quartiers prioritaires de la politique de la ville-, à deux pas de la future caserne de gendarmerie en construction.

Et ce centre il répond à un vrai besoin pour les habitants du quartier estime Peggy Cervoni, infirmière : "le quartier est en plein renouvellement, il est en train de revivre et ce qui est intéressant c'est que des gens qui ne peuvent peut être pas se déplacer jusqu'à l'hôpital justement, ont la possibilité d'avoir accès aux soins ici... et il y a des professionnels de santé peut être plus accessibles que ceux à Vitry qui ont déjà leur patientèle".

Plus de 1000 consultations depuis l'ouverture, dont la moitié en chirurgie dentaire

Cette infirmière partage son temps entre l'hôpital de Vitry-le-François et le centre de santé, comme d'autres professionnels ici. Il y a deux chirurgiens dentistes, un podologue, une infirmière donc, et puis une sage femme qui vient une fois par semaine. Depuis l'ouverture en septembre, les carnets de rendez-vous se remplissent et la moitié des consultations déjà effectuées concerne les dentistes. Et les patients viennent de partout, pas seulement de Vitry.

La moitié des consultations depuis l'ouverture concerne la chirurgie dentaire. © Radio France - Sophie Constanzer

"J'ai eu aussi des patients de Saint-Dizier car leurs dentistes sont partis à la retraite, il y a des gens de Vitry et de Châlons", souligne, Santiago Alonso Gordaliza. Ce chirurgien dentiste espagnol a été recruté spécialement pour le centre de santé. Et puis, deux chirurgiens venus des hôpitaux de Vitry-le-François et de Saint-Dizier viennent aussi faire des consultations.

Un centre polyvalent avec plusieurs spécialités, et des professionnels des hôpitaux. Copier

Des chirurgiens dentistes formés pour recevoir un public handicapé

Complémentaire de l'offre de médecins libéraux déjà existante, et présenté comme complémentaire de l'hôpital de Vitry, le centre de santé Simone Veil propose également des consultations dentaires plus spécifiques pour les personnes qui ont un handicap physique ou mental. Et leur éviter ainsi d'aller à l'hôpital, car tout l'équipement est là. "Ici ils vont pouvoir être soignés comme tout le monde, on les met dans un fauteuil, et le fauteuil viendra s'inscrire dans un dispositif automatique... nos dentistes ont été formés pour cela", explique Olivier Blaud, le président de la Mutualité française Champagne-Ardenne, qui gère le centre de santé.

L'objectif de la Mutualité française est de recruter deux médecins généralistes pour compléter encore l'offre du centre de santé Simone Veil. A elle seule, la ville de Vitry le Francois a investi 200.000 euros pour le projet et l'Agence régionale de santé a apporté une contribution de 150.000 euros.