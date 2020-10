"On a vraiment touché le fond" : la ministre Brigitte Bourguignon alertée sur l'état des Ehpad de la Loire

Brigitte Bourguignon, ministre déléguée auprès du ministre des Solidarités et de la Santé, chargée de l'Autonomie, vient de se rendre à Montrond-les-Bains et Montbrison, dans la Loire, dans le cadre de la préparation de la future loi grand âge et autonomie. Elle a pu rencontrer l'ensemble de la filière gériatrique, dans les locaux de l'Ehpad de Montbrison, qui a dressé un constat sévère sur la situation des Ehpad du département.

Un déficit chronique de recrutements aggravé par la crise sanitaire

A l'occasion de cette table ronde, différents acteurs ont pu adressé leurs constats et inquiétudes à Brigitte Bourguignon. Caroline Lussato, directrice de l'hôpital et de l'Ehpad de Saint-Galmier, également représentante de l'association des directeurs d'hôpitaux Forez-Velay, n'y est pas allée par quatre chemins : "On a vraiment touché le fond, un fond qu'on connaît depuis quelques années, mais qui s'est aggravé. Nous n'arrivons plus à recruter de personnels qualifiés, et c'est un vrai risque pour les patients."

Pris en exemple, l'Ehpad de Montbrison doit actuellement fermer 30 lits car il n'arrive pas à recruter 12 aide-soignants. Au quotidien, les personnels sont donc épuisés : "On a des plannings qui changent du jour au lendemain, témoigne Olivia Perrin, aide-soignante. On ne fait pas notre travail sereinement. Le turn-over en personnel est incessant. C'est même la première année qu'on a autant d'aide-soignantes intérimaires !" La crise du Covid et les nombreux décès enregistrés en Ehpad n'ont pas manqué de fatiguer les équipes.

Comment revaloriser la filière des Ehpad et recruter ?

Face à ces témoignages, Brigitte Bourguignon a tenu à "rendre hommage" aux personnels et à leur délivrer "un message d'espoir" : "les personnels des Ehpad vont voir leurs salaires revaloriser grâce aux accords Ségur de la Santé. Il existe aussi des dispositifs de revalorisation dans le plan de relance." Pour la ministre, cela doit aussi passer par une amélioration de l'image de ces établissements : "on va bientôt lancer une campagne de communication dans ce sens. Il faut redire que c'est un beau métier qu'on fait par vocation."

Mais à l'orée d'une nouvelle vague épidémique, les carences en personnel font grincer des dents. Brigitte Bourguignon l'assure : "Je viens de rencontrer les directeurs des Pôle emploi, pour accélérer cet apport en main d'oeuvre, quelque soit la qualification." La réserve sanitaire vient également d'être à ré-activée, et la plateforme "Renforts RH Crise" mise en place pour les professionnels de santé.

Aidants, maintien à domicile : les autres dossiers de la visite

Brigitte Bourguignon a profité de sa visite pour vanter les mérites du congé pour les proches aidants. Appliqué depuis le 1er octobre, il permet de demander trois mois indemnisé de congé pour s'occuper d'un proche handicapé ou en situation de dépendance. "Très clairement, c'est un pas en avant, admet Jean Camy, président de Solidair'Aidant, association à cheval sur la Loire et le Rhône. Mais l'aidant est souvent un aidant 24 heures sur 24, 365 jours sur 365. Trois mois, ça n'est pas un accompagnement durable. Il y a des manières peut-être plus astucieuses de s'y prendre, comme de mutualiser les aides à domicile, ou de mieux réfléchir à l'accueil temporaire."

Concernant le maintien à domicile, la ministre a rappelé le rôle des départements dans la reconnaissance du travail fourni pendant la crise sanitaire. "On a débloqué 80 millions d'euros pour les aides à domicile. En juillet, 18 départements l'avaient versée. Aujourd'hui, ils sont 54. Certains le feront en fin d'année, mais on doit surveiller." Le département de la Loire fait partie de ceux à n'avoir encore rien versé. Interrogé, Georges Ziegler, président du département, indique être en réflexion et devoir en discuter le 14 octobre.