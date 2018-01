Wattrelos, France

Les urgences de l'hôpital de Wattrelos, dans la métropole lilloise, ne seront plus ouvertes 24 heures sur 24, à partir du 1er février. L'annonce officielle a été faite la semaine dernière : entre minuit et 6h30 du matin, lors de ce qu'on appelle la "nuit profonde", elles seront fermées.

Le service accueille environ 15 000 patients par an. Selon le directeur du centre hospitalier de Wattrelos, Eric Krzykala, "97% des passages se font entre 6h30 et minuit". Il assure qu'en moyenne, en nuit profonde, il y a "1,5 patients", et met donc en avant une décision "logique". "Si une personne avait besoin d'un service d'urgences dans ce créneau, elle serait immédiatement réorientée vers les hôpitaux de Roubaix et de Tourcoing, distants, en moyenne, de 7 km", complète-t-il.

Le directeur du centre hospitalier de Wattrelos, Eric Krzykala Copier

La CGT mobilisée

Mais pour la CGT, qui se mobilise contre cette fermeture nocturne, ces arguments ne sont pas recevables. Yannick Sobaniak, porte-parole du syndicat dans l'établissement, estime que "le fait de fermer le service d'urgences une seule minute met quand même en péril entre 600 et 1000 personnes par an, qui trouveront porte close. Plus aucun médecin ne répond au téléphone à partir de 20h, donc les Wattrelosiens renonceront à se faire soigner ! C'est la santé de la population qui est en jeu, sous des prétextes économiques."

Yannick Sobaniak, porte-parole de la CGT à l'hôpital de Wattrelos Copier

La CGT craint que cette fermeture de minuit à 6h30 ne soit qu'une première étape, avant la fermeture complète du service des urgences, voire la disparition de la médecine générale dans l'hôpital. Le directeur se veut rassurant : "fermeture de l'hôpital de Wattrelos, certainement pas ! Le maintien du service d'accueil de soins non programmés, bien sûr ! Plus que jamais, le service public est assuré".

Les Wattrelosiens viennent à Wattrelos, c'est tout !

Dans la salle d'attente du service des urgences, tous les patients sont au courant de cette fermeture prochaine, de minuit à 6h30. Comme Maryline, qui affirme que "pour une urgence de nuit, avec des enfants comme c'est mon cas, ce serait mieux que ça reste ouvert. Je me vois mal aller jusqu'à Roubaix. Les Wattrelosiens viennent à Wattrelos, c'est tout !"