A Yssingeaux, un minibus transporte les personnes âgées pour se faire vacciner contre la Covid 19

A Yssingeaux, la mairie a mis en place un service de navette pour permettre aux personnes âgées, qui ne peuvent pas se déplacer, de les transporter jusqu'à l'hôpital pour se faire vacciner contre la Covid 19. Des bénévoles de la réserve civique font le déplacement jusqu'au domicile des bénéficiaires pour les déposer à l'hôpital puis les ramener chez eux. A bord du mini bus, Philippe et Monique, deux bénévoles vont chercher les personnes âgées aux quatres coins de la ville, un moyen d'aider ces seniors qui se déplacent difficilement pour Philippe : "Un kilomètre ou deux dans nos campagnes c'est un soucis. Ils sont pas forcement mobiles, ils n'ont pas de véhicules, ils sont trop âgées et certains ne peuvent plus conduire."

Marinette, 76 ans, est la première à monter à bord du mini bus. Elle n'aurait pas pu aller se faire vacciner sans cette navette.. "Il me fallait quelqu'un, je ne pouvais pas aller jusqu'à la haut parce que je ne savais pas s'il y aurait de la neige et là avec le vent, ca fait trop loin." Bernard, son voisin de trajet, est lui aussi bien content de pouvoir en bénéficier : "J'ai mes douze points mais je ne conduits plus, mon épouse conduit mais elle a peur de la neige. On a des amis qui habitent dans des grandes villes ce n'est pas toujours bien organisé alors que dans des petites villes comme Yssingeaux c'est bien organisé." Chantal Dubois est adjointe à la mairie en charge du transport des personnes âgées pour la vaccination, pour l'élue ce mini bus est vraiment nécessaire pour permettre à toutes les personnes âgées qui le souhaitent de se faire vacciner : "C'est une demande de l'hôpital et un besoin évident dans la mesure où on est une commune assez grande et très rurale donc les gens qui habitent dans les villages environnants ce n'est pas évident de se déplacer. Surtout que la vaccination se fait pendant les heures classiques entre 8h et 12h et 14h à 17h donc les enfants ne peuvent pas être disponible." Près d'une centaine de personnes est déjà inscrite pour faire le trajet avec le mini bus.