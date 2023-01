A Yvré-l'Évêque, les 4.200 habitants se retrouvent sans médecin généraliste

Trouver un médecin est devenu le parcours du combattant pour les habitants d’Yvré-l'Évêque. Depuis que la dernière médecin est partie à la retraite en fin d’année 2022, aucun médecin ne l’a remplacée. Pourtant, un pôle santé avec deux infirmières existe mais aucun médecin ne souhaite l’intégrer. Les habitants sont donc obligés de faire des kilomètres pour pouvoir se soigner.

"Il y a 20 ans, on choisissait son médecin. Aujourd’hui, c’est les médecins qui choisissent leurs patients", affirme Serge Letay, 70 ans. Ce retraité est obligé d’aller à Saint-Corneille pour se faire soigner. "Mon médecin a 75 ans, quand il sera plus là, je ne pourrai plus me faire soigner."

Une situation aussi délicate pour Alain qui essuie les refus des médecins. "Ils n'ont pas voulu nous prendre, si nous ne sommes pas leur client donc on ne peut pas se soigner", s’agace Alain. Avec sa femme, ils se dirigent donc vers leur pharmacien pour obtenir de l’aide. Leur dentiste a également quitté Yvré-L’Evêque pour déménager dans le quartier de Pontlieue au Mans. Ce couple âgé doit donc se déplacer en bus pour pouvoir être pris en charge.

Créer un lien avec un médecin devient difficile pour Sylvie, commerçante au bar Le Bener à Yvré L’évêque. "Le problème est que ce sont des médecins de garde donc je n’ai jamais à faire au même médecin et je dois toujours répéter les mêmes choses alors qu'’ils ont mon dossier médical", dit-elle.

Les pharmaciens débordés

Face à ce désert médical, de plus en plus de personnes se tournent vers les pharmaciens et pourtant ils n’ont pas plus de responsabilité qu’avant. "La seule chose que l’on peut faire, c’est prolonger les ordonnances d’un mois. Une boite en plus, juste de quoi dépanner et pas sur tous les médicaments", explique François Letolle, pharmacien titulaire à Yvré L’évêque.

Les pharmaciens peuvent orienter les personnes vers des médecins qui sont susceptibles de les prendre en charge. Sinon, la téléconsultation est possible si les délais de rendez-vous sont trop longs.

"Les personnes viennent nous voir pour les petits bobos. Nous avons un arsenal thérapeutique que l’on peut donner sans ordonnance mais nous sommes vite limités", poursuit François Letolle. Le pharmacien conseille de se diriger vers le service médical de proximité du Mans qui s’occupe des personnes n’ayant pas de médecin traitant.

Pour y remédier, Raymond Garnier habitant de la commune appelle les habitants d'Yvré L'Evêque à monter un collectif pour attirer les médecins généralistes. Il organise donc une réunion publique ce mardi 17 janvier 2023 à 20h à la Maison pour tous La Pléiades à Yvré L’évêque.