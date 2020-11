Interdiction de fumer aux abords des écoles, des parcs et jardins de Valdahon

Depuis le 1er novembre, il est interdit de fumer aux abords des écoles, du collège, des parcs et jardins de la commune de Valdahon, dans le Doubs. Une première dans une ville de Franche-Comté et un engagement qui a valu à la commune le label "ville sans tabac" attribué par la ligue contre le cancer.

Il est désormais interdit de fumer aux abords des deux écoles maternelles, des deux écoles primaires et du collège de Valdahon, ainsi que dans les parcs et aires de jeux.

La décision vient de la mairie de Valdahon : depuis le 1er novembre 2020, il est interdit de fumer aux abords des deux écoles maternelles (Lavoisier et Saint Exupéry), des deux écoles élémentaires (Prévert et Lavoisier), du collège Edgar Faure, de l'air de jeux de l'église, du parc des Malpommiers, de celui situé dans le quartier Notre Dame et autour de la maison de l'enfance. Une mesure unique en Franche-Comté, qui a valu à la commune le label "ville sans tabac" attribué par la ligue contre le cancer.

Un marquage au sol délimite les zones non-fumeurs

Un marquage au sol délimite une zone de quinze mètres autour du portail des écoles et en cas d'infraction, les fumeurs pourraient écoper de 38 euros d'amende. Cette mesure, inspirée par des plaintes formulées par des parents d'élèves à la police municipale, vise à "réduire le tabagisme passif des enfants et supprimer les mégots, très polluants", affirme Stéphane Lescure, sixième adjoint à la mairie de Valdahon, en charge de l'environnement notamment.

Une décision qui ne fait pas l'unanimité parmi les habitants. Si la plupart tombent d'accord sur l'importance de préserver les enfants des dangers de la cigarette : "si c'est dans des zones où il y a des enfants je comprends"; d'autres considèrent que cette mesure est liberticide : "qu'on vienne me dire quelque chose et on verra après, ce n'est pas normal de nous priver de nos libertés", lance un jeune homme rencontré dans le centre-ville.