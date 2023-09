Abbeville: le congé menstruel ne pourra pas être expérimenté par les agentes de la ville

Le 10 juillet, le conseil municipal d’Abbeville adoptait, à l’unanimité, une délibération instaurant la mise en place expérimentale d’un congé menstruel en faveur des agentes de la ville. Pendant un an et à partir du 1er janvier 2024, les agentes de la ville d'Abbeville auraient pu prendre des jours de congés menstruels, sur présentation d'un certificat médical.

ⓘ Publicité

Un congé spécial d'absence qui n'existe pas

Le 23 juillet, la sous-préfète de l’arrondissement d’Abbeville indique que la disposition permettant « une autorisation spéciale d’absence pouvant aller jusqu’à deux jours par mois durant la période menstruelle en cas de souffrance ou pour se rendre à des rendez-vous médicaux dans le cadre de la pathologie associée » est entachée d’illégalité.

Les autres mesures prévues dans la délibération, à savoir, aménagement du poste de travail, aménagement du temps de travail et recours étendu au télétravail, ont quant à elles été validées.

Concrètement, le congé spécial n'existe pas, aucune loi n'autorise une collectivité à faire ce genre d'expérimentation. Les élus du conseil municipal d'Abbeville ont donc décidé de voter un vœu pour que les trois propositions de loi déposées en ce sens, soient prises rapidement en compte.

Le vœu va être envoyé aux membres du gouvernement

Le conseil municipal d’Abbeville appelle la Première ministre, la Ministre déléguée chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes, le Ministre de la Santé et de la Prévention, le Ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, le Ministre de la Transformation et de la Fonction publiques ainsi que les Présidents des groupes parlementaires de l’Assemblée nationale et du Sénat, à prendre en main ce sujet en légiférant dans le sens d’une reconnaissance du congé menstruel.