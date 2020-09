Académie Nancy-Metz : une première école fermée pour cause de Covid

C'est le premier établissement concerné dans l'académie Nancy-Metz : l'école maternelle Saint-Exupéry de Maxéville, en Meurthe-et-Moselle, est contrainte de fermer ses portes sur décision de la préfecture de Meurthe-et-Moselle après la découverte de 3 cas avérés de Covid chez des membres du personnel. C'est le rectorat qui l'annonce ce jeudi matin. L'école, qui accueille 90 élèves, restera fermée pendant 7 jours, comme l'explique le recteur de l'académie de Nancy-Metz, Jean-Marc Huart :

"Les autorités de santé ont estimé qu'on était face à une situation où il y avait plusieurs cas plus ou moins isolés et qu'il convenait d'isoler tout le monde pour sept jours. Il y a deux types d'analyses, il y a la recherche où on n'arrive pas bien à comprendre les chaînons, et puis le nombre de cas avec trois situations d'adultes testés positifs."

Pour que les élèves reviennent dans sept jours, il faudra que les parents puissent présenter un test négatif pour leurs enfants.

Jusque là seules des classes avaient été fermées dans l'académie comme à Laneuveville-devant-Nancy, 3 jours après la rentrée.

Selon le dernier décompte du ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, 81 établissements scolaires étaient fermés en raison du coronavirus en début de semaine.