Accélération des cas-contact en Vaucluse, dans la propagation du Covid-19

La préfecture de Vaucluse et l'ARS alertent : depuis sept jours, la propagation des cas-contact de coronavirus s'accélère. 77 cas positif ont généré 254 cas supplémentaires. En cause, les rassemblements festifs et familiaux, et le non-respect des gestes barrière.