L'injection de la 3e dose progresse rapidement mais pas encore assez pour faire face à la demande. Ce jeudi, le ministre de la Santé a annoncé que les pharmacies pourront ouvrir si elles le souhaitent le dimanche afin d'accélérer encore la vaccination. Et les centres étoffent leur offre.

Accès à la 3e dose anti-Covid : "Pfizer ou Moderna, ça ne pose aucun problème si on a plus de 30 ans"

Créneaux de rendez-vous inexistants, pénurie de vaccins, manque de personnel... Malgré tous ces écueils, l'injection de la 3e dose contre le coronavirus avance à marche forcée grâce aux efforts des soignants (déjà plus de 100.000 Berrichons l'ont reçue).

Mais il reste encore beaucoup de chemin pour tenir les délais extrêmement courts imposés par le gouvernement. Les pharmaciens sont d'ailleurs invités à y participer. Par arrêté, le ministre de la Santé Olivier Véran vient de les autoriser à ouvrir tous les dimanches. Mais certains professionnels ont déjà prévenu : pas question d'augmenter encore un rythme de travail déjà éreintant, sous peine de rupture.

Alors on s'adapte comme on peut. Même refrain dans les centres de vaccination où, tout en pestant contre des décisions imposées à la va-vite (les professionnels de santé de Centre-Val de Loire ont d'ailleurs exprimé leur mécontentement dans un communiqué de presse), des dispositifs sont mis en place.

Centre sans rendez-vous pour les plus de 65 ans, à Châteauroux

Dans l'Indre où, à l'heure actuelle, il est déjà très compliqué d'avoir un rendez-vous, un centre sans rendez-vous va pourtant être mis en place pour les plus de 65 ans. "Ce sera au centre IRSA (Institut inter régional pour la santé) au centre Colbert, précise le docteur Laurence Philippe, à partir du lundi 13 décembre, de 9 heures à midi."

Le manque de doses de Pfizer réservées au moins de 30 ans peut créer des crispations. Le docteur Laurence Philippe se veut rassurante

"Il y en a qui ont été vaccinés avec Pfizer mais les doses manquent. Donc la dose de rappel peut se faire avec Moderna. Ça ne pose aucun problème" ajoutant qu'il risquait d'y avoir "des rendez-vous pris en Pfizer qui vont switcher en Moderna, mais normalement, les gens vont être prévenus par un message automatique de Doctolib [...] Parce qu'effectivement, on peut comprendre que les gens ne soient pas contents quand ont leur dit au dernier moment que ce n'est pas le vaccin qu'ils ont choisi."

Vaccinations des enfants de 5 à 11 ans dits "à risques"

Des créneaux vont être ouverts la semaine prochaine également, pour les enfants, à risque de 5 à 11 ans. "Les rendez-vous ouvrent le 14 décembre pour des premières vaccinations, le 15 décembre en service de pédiatrie de l'hôpital que ce soit à Bourges ou Châteauroux."

"Il y aura d'autres annonces par rapport à ça, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que les enfants diabétiques, asthmatiques graves, insuffisants cardiaques, enfants sous chimiothérapie, etc., on les passe en premier."