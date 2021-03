Accès aux soins en Dordogne : "On est à 45 minutes de l'hôpital le plus proche"

La Coquille possède une maison médicale, deux cabinets infirmiers et une pharmacie mais l'hôpital le plus proche est à 45 minutes de route. Photo d'illustration

10% de la population, soit plus de 6 millions de Français vivent à plus de 30 minutes d'un service d'urgence. C'est le résultat d'une étude commandée par l'association des maires ruraux en partenariat avec France Bleu. Parmi ces 6 millions de Français, la plupart vivent en milieu rural comme de nombreux Périgourdins dans notre département. Dans le nord du Périgord Vert, à la Coquille par exemple, commune de près de 1.400 habitants et dans les petits villages des alentours, les hôpitaux sont loin et les habitants doivent faire avec

"Honnêtement j'ai la santé mais si j'ai un problème, cela me fera peur", Claudine habite la Coquille, commune du Périgord Vert, depuis plus de 30 ans. L'accès aux soins d'urgence est une source d'inquiétude pour cette septuagénaire. Lorsque son mari a fait un AVC "il y a eu un laps de temps avant qu'il soit pris en charge à l'hôpital "cela s'est bien passé mais dans des cas graves mes proches m'ont raconté, quand ça se passe bien, c'est très bien mais cela peut aller mal et très vite".

Périgueux ou Limoges

Lorsque ses enfants étaient plus petits, Fabrice a vécu avec cette inquiétude là aussi. Depuis la Coquille, les hôpitaux les plus proches ce sont Périgueux et Limoges à environ "45 minutes de route pour aller à l'un ou à l'autre hôpital". L'un de ses enfants a eu des soucis de santé lors qu'il était plus petit, "on avait pas le choix, on appelait directement les pompiers, on dérangeait les pompiers mais au moins on était sûr d'avoir un service".

Ismaël a un véhicule aménagé pour les fauteuils pour emmener son père sur l'hôpital de Limoges. Le Périgourdin fait des aller-retour fréquemment pour son père touché par la maladie de Charcot. "On a pas le choix , on se déplace. Il faut prévoir le temps de la route, le temps d'attente aux urgences. On a l'habitude mais c'est un inconvénient".

Les pompiers, le SAMU ou l'hélicoptère

Pour les soins d'urgences qui ne sont pas les plus graves, les habitants de la Coquille peuvent s'adresser à la Maison Médicale où exercent actuellement quatre médecins, il y a également deux cabinets infirmiers mais aussi la pharmacie. Selon Patrick Boucher pharmacien depuis 2005 à la Coquille, dans son officine, ils peuvent être amenés à soigner "quelques bobos" mais ensuite ils peuvent s'adresser à la maison médicale puis pour les urgences vitales aux pompiers ou même au SAMU de Périgueux qui intervient avec l'hélicoptère du CHU. Les structures de soin de la Coquille sont très liées explique le pharmacien. Avec son