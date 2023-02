Accidents de ski : l'Hôpital Sud de Grenoble saturé, une situation "catastrophique" selon le chef des urgences

Ces vacances d'hiver 2023 sont un vrai succès pour les stations de ski en Isère , qui font le plein malgré le manque de neige. Malheureusement, les températures douces rendent la neige lourde et les blessures se multiplient sur les pistes. La situation devient "catastrophique" s'inquiète Jean-Jacques Banihachémi, le chef des urgences traumatologiques à l'Hôpital Sud de Grenoble.

France Bleu Isère : Dans les stations de ski, les taux de fréquentation sont très bons mais le nombre d'accidents aussi est en hausse, c'est ce que vous constatez ?

Jean-Jacques Banihachémi : Absolument, le nombre d'accidents est proportionnel à la fréquentation. Et comme la fréquentation est record cette année - ils n'ont jamais connu ça dans les stations de ski - ça se ressent chez nous au niveau des urgences, avec le nombre de blessés bien entendu.

Est-ce uniquement lié à la fréquentation ou bien est ce aussi la qualité de la neige cette année qui influe sur le nombre de blessés ?

Bien sûr le nombre de blessés est multifactoriel : le nombre de skieurs rentre en compte, la qualité de la neige aussi. Et actuellement, comme vous l'avez dit, la neige est extrêmement dure, on est quasiment dans une neige de printemps : une neige très dure le matin, et l'après-midi c'est plutôt une soupe. Donc les patients, quand ils tombent, bien sûr, se blessent.

Quel type de blessures rencontrez-vous chez les gens actuellement ?

Cette année, ce qui est assez impressionnant, c'est le nombre de fractures du col du fémur chez les personnes jeunes. Et c'est extrêmement grave, parce que ce sont des interventions chirurgicales relativement lourdes. On a aussi beaucoup de fractures du genou et des fractures de jambe en augmentation. En ce qui concerne les membres supérieurs, les fractures de l'épaule et du poignet prédominent.

Quels conseils pouvez-vous donc donner aux vacanciers ce matin pour qu'ils évitent les chutes, les accidents à ski ?

La première des choses, et je tiens vraiment à insister là-dessus, c'est de porter le casque, c'est très important. La deuxième chose, c'est bien sûr avoir une bonne condition physique quand on fait ce genre de sports, parce qu'on arrive en altitude. Attention à la fatigue, les accidents arrivent en fin de journée. Ensuite, il faut faire attention à sa vitesse, c'est un facteur très important de l'accidentologie. Et puis enfin, il faut connaître un minimum le code de la montagne, comment skier et quelles sont les priorités a donner sur les pistes.

Qu'en est-il du côté de l'hôpital, des soignants ? Arrivez à suivre le rythme ? On sait que la situation à l'hôpital est compliquée...

On a beaucoup de mal en ce moment alors qu'on est préparé, ça fait des années que l'Hôpital Sud est ouvert - depuis 1968 - et on a été ouvert justement pour accueillir ces accidentés du ski. Mais dans la période post-Covid, le nombre de soignants a diminué, beaucoup ont démissionné, le nombre de blocs opératoires s'est restreint et donc on a du mal à répondre à la demande qui est en hausse sur ce type d'accidentologie.

On a dû, au niveau territorial, s'organiser avec les cliniques privées. Cela a été d'un grand secours et je les en remercie. Parce que les différents skieurs qui sont arrivés à l'Hôpital Sud ont été transférés sur différentes cliniques, notamment la clinique des Cèdres, la clinique mutualiste, le GHM et même la clinique Belledonne.

Très concrètement, vous avez combien de personnes actuellement dans le service et combien de soignants pour s'en occuper ?

On a entre 80 et 100 patients par jour. Et puis, au niveau des soignants, j'ai l'effectif nécessaire au niveau des urgences. Mais le problème, c'est l'accueil des patients et le fait de pouvoir les hospitaliser et surtout de les opérer derrière. Par exemple, rien qu'hier, on a dû transférer à Lyon des patients pour des fractures qui nécessitaient une intervention chirurgicale.

Parce qu'il n'y avait plus de place à Grenoble ?

Il n'y avait plus de place sur le territoire, pas seulement à l'hôpital Sud mais sur le territoire grenoblois, c'est quelque chose de catastrophique, en effet.