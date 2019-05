Accidents de trottinettes électriques : attention à vos dents

Paris, Île-de-France, France

Attention à vos dents si vous faites de la trottinette électrique. Ces petits deux roues vont vite et la protection des utilisateurs, en particulier des enfants, n'est pas adaptée. En cas de chute, le visage et la tête sont les premiers touchés et il y a beaucoup de dents cassées. Les orthodontistes ont décidé de lancer un appel à la vigilance en direction des parents ce vendredi.

Les accidents de trottinettes sont en augmentation

Les orthodontistes constatent une hausse des traumatismes dentaires chez les enfants. "On a des études qui montrent que les accidents de trottinettes électriques ont bondi de 23% sur un an avec énormément de blessures qui touchent la tête", explique Michel Le Gall, orthodontiste, membre de la Fédération française d’orthodontie. "Les niveaux des protections ne sont pas en accord avec la vitesse de ces trottinettes. Le bas du visage n'est pas protégé", dit-il.

Les enfants les plus touchés ont entre "6 à 11 ans, mais aussi les plus de 18 ans. On a changé de tranche d'âge et il y a une recrudescence chez les adolescents et surtout chez les garçons."

Que faire si on se casse une dent ?

En cas de blessures aux dents, il faut "conserver la dent dans un milieu qui serait le plus simple, la salive de l'enfant, mais pas dans la bouche, dans un récipient mais pas de l'eau. Sinon, dans du lait, ou dans un linge propre", précise Michel Le Gall.

Pensez à protéger le visage des enfants qui font de la trottinette

L’orthodontiste Michel Le Gall aimerait que les protections dentaires pour les enfants qui utilisent les trottinettes soient obligatoires. "Plus les dents sont en avant, plus il y a un risque en cas de choc." Pour éviter au maximum de se blesser aux dents, il faut "dès le plus jeune âge apprendre à se protéger le visage avec ses mains ou ses bras en cas de chute."

Un décret en préparation par le ministère des Transports pourrait bientôt abaisser l’âge minimum pour conduire une trottinette à 8 ans. Les utilisateurs de moins de 12 ans seront tenus de porter un casque, comme pour le vélo.