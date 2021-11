Accouchement express à Saint-Antoine-l'Abbaye, les pompiers ont guidé le papa au téléphone

Un heureux événement mais express à Saint-Antoine-l'Abbaye ce mardi matin. Fred et Cindy ont eu la surprise de voir arriver leur petit garçon Théo en quelques minutes. Ils ont eu à peine le temps d'appeler les pompiers qui sont arrivés après la naissance. Le bébé et la maman se portent bien.

C'est Frédéric, l'heureux papa qui a raconté lui-même à France Bleu Isère l'arrivée express de Théo, un beau bébé de 3.320 kilos au petit matin de ce mardi 9 novembre :

Ma femme s'est réveillée en sursaut, elle croyait devoir aller aux toilettes. Moi, je lui ai dit que ça devait être le bébé qui arrivait. Mais elle m'a dit que non. Elle est allée se recoucher. Mais elle n'était bien que sur les toilettes ! Du coup, j'ai pris la décision d'appeler les pompiers parce que je voyais bien que ça n'allait pas".

"Pendant que j'appelais les pompiers, le bébé était déjà là. Je suis arrivé juste à la fin pour l'attraper. Le pompier qui était au téléphone nous a drivés un peu, mais c'était un peu la panique sur le coup. Mais après, on a vu qu'il allait bien, puisqu'il pleurait. Les pompiers sont arrivés après.

Que vous a dit le pompier au téléphone pour vous aider ?

Il nous a demandé si le bébé n'avait pas le cordon autour du cou et il nous a dit qu'il fallait bien qu'on le tienne au chaud. Et du coup, ça s'est pas trop mal passé.

C'est votre premier bébé?

Non, c'est le deuxième, mais la première est arrivée dans, à peu près, la même situation. On habitait Tullins à l'époque. Elle est née dans la baignoire aussi. Elle s'appelle Iris et elle a 4 ans et demi aujourd'hui. Ma femme ne ressent les contractions que lorsque le bébé est déjà là !