Accouchement "naturel" : les députés votent pour développer les maisons de naissance

L'accouchement naturel va t-il se démocratiser en France ? Les députés en tous cas ont dit "oui" ce vendredi au développement des maisons de naissance, ces structures autonomes où des sages-femmes réalisent des accouchements physiologiques, dits "naturels".

Autorisées à titre expérimental en 2015, huit structures de ce type sont actuellement implantées dans six régions françaises avec "des résultats positifs", selon le commentaire qui accompagne le projet de budget de la Sécurité sociale en 2021. Le texte prévoit en deux ans la création de douze nouvelles structures, alors que les Etats-Unis en comptent 150, le Royaume-Uni 169 ou l'Allemagne une centaine, précise l'AFP.

"Sécurité sanitaire"

Pour développer ces maisons, le ministre de la Santé Olivier Véran a insisté sur la notion de "sécurité sanitaire". Un amendement de la socialiste Hélène Vainqueur-Christophe, précisé par le gouvernement, souligne ainsi que ces structures doivent se trouver à proximité immédiate d'une maternité partenaire, afin de permettre un transfert urgent en cas de problème durant l'accouchement.

L'accouchement physiologique est un accouchement personnalisé le plus naturel possible, sans médicalisation, sans péridurale suivi par une sage-femme. Ce type d'accouchement ne correspond pas à toutes les femmes et la sage-femme apprécie ou non la possibilité en fonction des antécédents médicaux.

Selon un sondage Ipsos publié en février 2020, seule une femme sur trois déclare avoir déjà entendu parler des maisons de naissances. En revanche, après une courte présentation de ces établissements, 90% des femmes interrogées en plébiscitent l’idée.

"Répondre à une attente"

Plusieurs députés ont salué le développement de ces maisons qui permet aux femmes de choisir le type d'accouchement qui leur convient. L'insoumise Caroline Fiat et le communiste Pierre Dharréville ont toutefois mis en garde contre un risque de "renoncement" ou de "concurrence" avec les maternités publiques et de "fermeture des petites maternités".

Mais de son côté le rapporteur LREM Thomas Mesnier souligne qu'une maison de naissance "doit forcément être contiguë à une maternité, il n'y a donc aucune concurrence entre elles". Il ajoute que le but de ce texte est de "répondre à une attente". Il ne s'agit donc pas "d'inciter toutes les femmes à accoucher en maisons de naissance. Les maisons de naissance réalisent en moyenne 125 accouchements par an, donc cela ne va vraiment pas fragiliser le tissu des maternités."