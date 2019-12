Accouchement sans péridurale : 200 nouveaux nés à la maison de naissance de Nancy

200 bébés ont vu le jour à la maison de naissance de Nancy avec des accouchements sans péridurale, où les couples sont simplement accompagnés par des sages-femmes. Une expérimentation qui propose le confort d’un accouchement comme à la maison et la sécurité de la maternité régionale de Nancy.

Nancy, France

C’est l’une des huit expérimentations en France, la maison de naissance de Nancy a vu naître 200 bébés avec des accouchements sans anesthésie péridurale depuis son ouverture en mai 2016. Les couples sont simplement accompagnés par des sages-femmes dans une maison qui compte un salon, une cuisine, deux chambres, une baignoire de dilatation et un potager.

Une expérimentation qui propose le confort d’un accouchement comme à la maison et la sécurité de la maternité régionale de Nancy car cette maison - avec un potager et une terrasse - se situe dans l’enceinte même de la maternité régionale de Nancy qui dispose du plateau technique le plus fourni de Lorraine.

Massage et positionnement

Audrey a donné naissance à un petit Loïc il y a huit mois et a été rassurée par l’ambiance chaleureuse, le suivi très personnalisé et le recours aux méthodes naturelles pour accompagner la mise au monde. Pas de médecin - donc pas de péridurale – et un accompagnement avec des massages ou du positionnement.

C’est un compromis pour Caroline qui comptait accoucher chez elle mais qui souhaitait être rassurée. Si la maison est cosy avec son sapin de noël et 200 faire-part punaisés dans l’entrée, un brancard à portée de main permet de transférer une maman en moins de trois minutes aux urgences de la maternité - à quelques mètres de la maison - où se trouve un médecin 24h sur 24.

Baignoire de dilatation

Claire Ramelli-Lamy, sage-femme, fait visiter les lieux aux couples intéressés, une maison de plein pied avec une baignoire de dilatation : «normalement, on n’accouche pas dans cette baignoire mais parfois les mamans sont si bien que le bébé vient au monde dans l'eau». La prochaine réunion d’information de la maison de naissance se tiendra le jeudi 12 décembre.