Accouchements annulés à Sarlat : les médecins intérimaires mettent le système sous pression dit l'ARS

Toutes les mamans qui devaient accoucher à la maternité de Sarlat dans les quinze prochains jours vont devoir aller ailleurs, à Périgueux, à Brive ou Bergerac. A cause du manque de médecins, l'agence régionale de santé a décidé de fermer le plateau technique de la maternité à partir de ce mercredi midi . Le directeur régional de l'ARS en Nouvelle-Aquitaine Benoît Elleboode était l'invité de France Bleu Périgord ce vendredi matin. Il a expliqué les raisons de cette fermeture.

Dix-huit futures mamans sont concernées par la fermeture du plateau technique. Elles vont parfois devoir faire plus d'une heure de route pour aller accoucher à Périgueux, Brive ou à Bergerac. Comment se fait-il qu'on en soit arrivé là ?

On est dans un phénomène conjoncturel, lié à l'application de la loi Rist , qui prévoit une limitation des rémunérations extravagantes que demandaient les médecins intérimaires. En réaction à cette loi, les intérimaires ont décidé de "faire grève" pour mettre le système sous pression. Au fur et à mesure qu'on avance et qu'ils voient que le gouvernement ne lâchera pas, ils reviennent vers les établissements et acceptent ce niveau de rémunération ce qui nous a permis de régler beaucoup de problèmes dans le département. Mais il restait encore la maternité de Sarlat qui pour les 15 prochains jours n'a pas réussi à trouver les praticiens dont elle a besoin pour fonctionner.

Est-ce qu'il n'y a pas un risque pour les mamans qui doivent parfois multiplier par quatre leur temps de trajet ?

Toutes ces grossesses sont bien encadrées. La maternité de Sarlat est une maternité dite "de niveau 1", c'est à dire qu'elle ne prend pas en charge les grossesses à risques. Les grossesses les plus compliquées accouchaient à Périgueux. Aujourd'hui, on est en train d'organiser un système pour que ces grossesses qui sont moins à risques accouchent aussi à Périgueux de manière transitoire. On parle de quatre ou cinq accouchements par semaine. Ce n'est pas satisfaisant, c'est pour ça que l'établissement et l'ARS fait tout pour rouvrir le plus rapidement possible cette maternité. C'est important qu'il y ait une maternité à Sarlat.

Vous nous dîtes que cette fermeture est une conséquence de la loi Rist. On a du mal à croire que le fait de moins bien payer les intérimaires va arranger la situation ?

Le fait que ces intérimaires soient très payés fait que de plus en plus, ça devenait un mode d'exercice. L'intérim normalement, c'est quand on manque de médecins de manière ponctuelle. Or, on avait une part importante d'intérimaires, notamment à Sarlat, où 70 % des gynécologues obstétriciens étaient des intérimaires, ce qui désorganise le plateau technique. Quand vous avez des gens qui choisissent à 24 ou 48 h près de venir ou de ne pas venir, c'est très compliqué d'organiser les plannings et la sécurité des parturientes. Et surtout, aucun jeune ne veut s'installer parce qu'il se dit qu'avec les intérimaires qui choisissent s'ils viennent ou pas, c'est moi qui vais devoir faire les gardes de jours fériés, Noël et les vacances. Et donc le fait d'avoir maintenant un système qui rémunère mieux les contrats longs que les contrats courts, ça va réinstaurer des praticiens à terme sur les plateaux techniques.

Mais pas dans les quinze jours ?

Vous savez, il y a un mois, au début du mois de mars, c'était non pas une, c'est à dire Sarlat, mais j'avais sept ou huit maternités dans la région qui ne pouvaient pas ouvrir parce que les intérimaires avaient dit "on vient pas, on fait le forcing, on met le système en échec" pour garder des surrémunérations qui peuvent aller jusqu'à 2. 000 € les 24 h. Au fur et à mesure du mois de mars, comme ils voient qu'on tient, petit à petit ils reviennent. On a réussi à régler toutes les situations, notamment par exemple le SMUR de Sarlat, donc la tendance est plutôt vers ce que je vous dis : ils reviennent, ce qui tend à démontrer que c'est un phénomène conjoncturel. D'autant plus que ces intérimaires, comme ils sont payés moins, ils vont devoir travailler plus. Donc on va gagner du temps médical parce qu'à 2 000 € la journée, il faisait trois, quatre jours par mois et après ils ne travaillaient plus.

Vous savez que la question de la maternité de Sarlat, c'est un dossier très sensible. Est ce que vous pouvez nous dire qu'on est sûr que la maternité ne fermera pas définitivement ?

Ce que je peux vous dire, c'est que nous souhaitons que la maternité reste ouverte. C'est pour ça que nous avons une autorisation qui est prévue sur le territoire et qui sera renouvelée. Cette loi Rist est censée favoriser les contrats longs pour sécuriser les embauches sur ces maternités, favoriser du temps médical supplémentaire, donc normalement, dans cette loi, tout est fait pour pouvoir favoriser des maternités comme celle de Sarlat. Après, il y a un autre phénomène qui est une question de démographie médicale. Comme vous le savez, on a une baisse de la démographie médicale jusqu'en 2030, jusqu'à ce que l'augmentation du numerus clausus agisse. Tout dépend de la capacité à pouvoir trouver des médecins qui veulent venir travailler à Sarlat. Dans un contexte où vous savez que la liberté d'installation est la règle.