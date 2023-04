Accouchements suspendus à Guingamp : le comité de défense de l'hôpital demande de la clarté

Les accouchements à la maternité de Guingamp sont suspendus à partir de ce mercredi 26 avril pour une période d'au moins deux mois, en raison d'une carence de personnel. Le suivi des grossesses et le post natal restent assurés à l'hôpital. Pour l'accouchement, les femmes peuvent choisir l'hôpital de leur choix : Lannion, Saint-Brieuc, Carhaix, Morlaix ou autre. Lannion et Saint-Brieuc sont à 30 minutes de Guingamp, mais selon le comité de défense de l'Hôpital public, certaines habitantes du territoire habitent désormais à 45 minutes d'une maternité.

" Une carence de personnel orchestrée" selon le comité de défense de l'Hôpital

Sept postes de sages-femmes sur 14 sont vacants et un gynécologue est en arrêt. "Ce manque de personnel a été provoqué par la direction de l'Hôpital, l'Agence Régionale de Santé (ARS) et la direction de l'hôpital de Saint-Brieuc", accuse Yann-Fañch Durand, coprésident du comité de défense de l'Hôpital public. "La directrice de l'hôpital de Saint-Brieuc a réuni l'ensemble des sages-femmes de Guingamp il y a un an en leur expliquant qu'il n'y avait pas d'avenir à la maternité de Guingamp et en les incitant à postuler à Saint-Brieuc ou Lannion. On va donc avoir du mal à recruter alors que l'on affirme au personnel en place qu'il n'y a pas d'avenir. Donc prétendre que tout a été fait pour recruter est un mensonge de la part des autorités," insiste Yann-Fañch Durand qui réclame plus de clarté de la part de l'ARS au nom du comité de défense et de la Coordination Santé du Pays de Guingamp. La direction de l'Hôpital de Saint-Brieuc n'a pas réagi, pour l'instant, à cette mise en cause.

"L'ARS tente d'anesthésier tout le monde" selon le comité de défense de l'Hôpital

La suspension des accouchements a été annoncée pour une période de deux mois, avec un point d'étape dans un mois, mais Yann-Fañch Durand craint que " l'ARS ne tente d'anesthésier tout le monde avec quelques phrases rassurantes, car il n'y a aucune petite annonce de recrutement." Interrogée par la rédaction de France Bleu Breizh Izel au sujet du processus de recrutement, l'ARS n'a pas donné pour le moment de précision.

Les femmes enceintes peuvent choisir l'hôpital de leur choix. Les plus proches sont Lannion, Saint Brieuc ou encore Carhaix.