Accueil filtré de nouveau mis en place aux urgences de l'hôpital de Pau

A cause d'un manque de médecins, le dispositif est de nouveau utilisé à l'hôpital de Pau pour cette fin de semaine. A partir de vendredi soir et pour tout le week-end, l'accueil aux urgences est filtré entre 18h et 8h. Il faut appeler le 15 avant de se présenter.

L'entrée des urgences à l'hôpital de Pau. © Radio France Cela commence à devenir une habitude à l'hôpital de Pau. L'accueil des urgences de l'hôpital va de nouveau fonctionner en "mode dégradé" la nuit, à partir du vendredi 21 octobre jusqu'au lundi 24. Il y a un filtrage entre 18h et 8h du matin pendant ces trois jours, cela ne concerne ni les urgences pédiatriques ni les urgences obstétricales. ⓘ Publicité Mêmes consignes qu'en septembre Il faut appeler le 15 en amont avant de se présenter aux urgences. Le SAMU se charge ensuite d'orienter les patients. Le but est de désengorger le service des urgences de l'hôpital de Pau qui manque toujours d'effectifs. Pour ceux qui ne peuvent pas appeler le 15 et qui se retrouveraient en pleine nuit à débarquer aux urgences de Pau, la porte sera fermée mais à l'entrée il y a un dispositif d'appel vers le SAMU. Cela va durer jusqu'à lundi matin normalement. Entre le 9 et le 24 septembre, l'hôpital avait déjà mis en place ce dispositif. Les syndicats s'inquiétaient que cela ne se reproduise voire perdure.