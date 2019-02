Achat d'alcool : les contrôles d'âges trop rares auprès des adolescents

Sarthe, France

"Des contrôles d'identité ? Une ou deux fois peut-être". "Moi, jamais". Le constat est unanime autour de la table pour cette bande d'amis, âgés de 17 et 18 ans : ils n'ont que peu de difficulté à commander un verre dans un bar ou à passer en caisse avec une bouteille d'alcool. D'autant que certains ont leur technique pour éviter qu'on leur réclame leur carte d'identité.

Les bars, plus laxistes que les magasins

_"_Dans les bars, ils demandent moins la carte d'identité que dans les supermarchés", lance une jeune fille. "Tant qu'ils rentrent de l'argent, ils s'en occupent pas", renchérit son ami. D'après l'enquête qui vient d'être publiée par Santé Publique France, plus d'un jeune de 17 ans sur deux ne s'est jamais vu demander sa carte d'identité dans un bar ou restaurant. "Les serveurs nous demandent seulement ce qu'on veut boire donc on se sert !", lance Elisa.

Les contrôles sont plus fréquents dans les supermarchés ou supérettes : seuls 30% des jeunes buveurs n'en ont jamais subi. Mais là encore, certains arrivent à passer à la caisse sans présenter de pièce d'identité. "Ça passe ou ça casse : je prends la bouteille, je vais en caisse, et on me demande jamais vraiment mon âge", explique un jeune de 16 ans. "Ça se voyait qu'on était mineurs, mais les employés s'en fichent, je pense qu'ils veulent juste finir leur journée", ajoute une autre adolescente.

Passer entre les mailles du filet

Certains ont appris à repérer les magasins dans lesquels les contrôles sont moins fréquents. Même chose pour les bars : "on va toujours au même, presque tous les week-ends, et on nous a demandé notre carte d'identité une seule fois", explique une jeune mancelle. _"_Pour les magasins, ça dépend des caissières ! Celles qui sont plus âgées nous le demandent toujours, mais celles de notre âge s'en fichent", plaisante un de ses amis.

Le type d'alcool acheté aurait aussi tendance à jouer dans la fréquence des contrôles. "Si on prend une bouteille de vodka, on a plus de risques de se faire contrôler qu'avec des bières, c'est évident", ajoute le jeune homme. "Une fois, je me suis fait recaler ! lance un autre jeune. Le caissier m'a demandé si j'avais dix-huit ans, j'ai répondu oui. Il m'a demandé ma pièce d'identité, j'ai dit que je repasserai !".

Des contrôles qui, lorsqu'ils sont effectués, ne découragent pas les adolescents : ils sont nombreux à attendre alors près de l'entrée qu'un adulte veuille bien faire l'achat à leur place, ou à tenter dans une autre boutique.