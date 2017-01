Activité physique : les Français dans le ventre mou du classement

Le niveau d'activité physique et sportive des Français n'est pas très bon, selon une étude publiée ce jeudi par l'association Attitude Prévention. Principal frein selon les personnes interrogées : le manque de temps. Et pourtant, bouger un peu plus est un véritable enjeu de santé publique.

Vous n'avez pas encore pris de bonne résolution cette année ? Commencer par prendre plus souvent les escaliers même quand il y a un ascenseur pourrait être un bon début. Selon l'étude publiée jeudi par l'association Attitude Prévention (formée par plusieurs sociétés d'assurance françaises), l'activité physique et sportive des Français est insuffisante. 52% ne pratiquent aucune activité. L'association souligne l'enjeu de la mobilité pour la santé publique. Selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), la sédentarité tue 600.000 personnes par an en Europe.

Un premier pas vers une meilleure santé

Le nombre de pas quotidiens est un indicateur pour l'OMS, qui en préconise 10.000 par jour (l'équivalent d'environ 8 km). Un objectif atteint par un Français sur quatre seulement, la moyenne étant à 7.889 pas. Pourtant, le simple fait de marcher un peu plus chaque jour peut protéger de nombreuses pathologies graves, selon le professeur Toussaint qui dirige l'IRMES, institut de recherche qui dépend de l'Insep et a mené cette étude : diabète, cholestérol, arthrose, et même cancer.

C'est en région Île-de-France que le plus grand nombre de pas quotidien a été enregistré en 2016 (8278), devant le Nord-Est (8028), le Nord Ouest ( 7802), le Sud Est (7663) et enfin le Sud Ouest (7605).

Écrans, voiture : ils prennent trop de place

Selon Attitude Prévention, il y a plusieurs facteurs qui influencent ce nombre de pas parcourus chaque jour : la météo, la pratique d'un sport par ailleurs, ou encore le temps passé devant les écrans. Pour la moitié des personnes interrogées, ce temps devant des écrans se passe au détriment de celui accordé à l'activité physique et sportive.

Et les durées ne sont pas anodines, car même en regardant uniquement la sphère privée et non l'activité professionnelle, 73% des personnes interrogées passent plus de deux heures par jour devant les écrans.

Autre habitude de vie à remettre en question : l'usage de la voiture sur des trajets courts. 54% des sondés prennent le volant pour des trajets de moins de 30 minutes à pied.

De l'envie, mais pas de temps

Au-delà des pas du quotidien, la marche est la première activité pratiquée par les Français (38%) devant le vélo (27%) et le jogging (24%). Pour quoi faire ? L'entretien physique est la première motivation évoquée (73%), devant le plaisir et l'amusement (40%). À l'inverse, le principal obstacle serait selon les personnes interrogées le manque de temps.

Parents, entreprises, pouvoirs publics : tous responsables

Du côté des bonnes nouvelles, 7 enfants sur 10 font du sport selon cette enquête, un ratio qui passe à 8 enfants sur 10 quand les parents ont eux-mêmes une activité physique régulière. Montrer l'exemple à la maison n'est pas la seule préconisation d'Attitude Prévention qui s'en remet également aux pouvoirs publics. Le 1er mars 2017 il deviendra possible pour les médecins de prescrire une activité physique ou sportive. Mais ce décret est symbolique puisque cette ordonnance ne déclenchera aucun remboursement de la part de la Sécurité sociale. Pour l'association, il faut aller vers un tel remboursement, qui générerait "des centaines de millions d'euros" d'économie à terme en entraînant la diminution d'autres dépenses : moins de médicaments ou autres traitements. "Prenez l'exemple de la grippe saisonnière", dit le professeur Toussaint, "les personnes âgées en meilleure condition physique lui résistent beaucoup mieux, avec à la clé moins de dépenses médicales".

Autre piste pour une France en meilleure forme : faire baisser le chômage ! Car toujours selon cette enquête, l'activité professionnelle favorise la mobilité.