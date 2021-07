Coronavirus : activité record de vaccination en Occitanie

La dynamique vaccinale se confirme en Occitanie avec 425 000 injections ces sept derniers jours, dont 200 000 premières injections. 4,2% de la population adulte est ainsi entrée dans un schéma vaccinal au cours d’une seule semaine. "Cette accélération de la campagne vaccinale est très encourageante, indique l'Agence régionale de santé, mais elle doit se poursuivre et s'amplifier dans les semaines à venir au vu de la situation épidémique qui continue à se dégrader rapidement dans l’ensemble des 13 départements de l’Occitanie" : triplement du taux d’incidence en une semaine, hospitalisations qui repartent à la hausse.

De nouveaux rendez‐vous

Plus de 200 000 rendez‐vous par semaine ont été ouverts pour de premières injections et de nouveaux rendez‐vous sont ouverts régulièrement. Il est encore possible de prendre rendez‐vous dès ce dimanche dans certains territoires, notamment les Pyrénées‐Orientales et le Tarn, et à compter de lundi dans la plupart des départements.