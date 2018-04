Besançon, France

Les services de psychiatrie et notamment l’équipe d’addictologie du CHU de Besançon conduisent plusieurs projets de recherche portant sur les éventuelles prédispositions à différentes addictions, parmi lesquelles la dépendance aux jeux de hasard et d'argent, et celle aux jeux vidéo.

Une étude en particulier, baptisée Blunder, porte sur les jeux d’argent en ligne. Pour la mener à bien, le CHU recrute des habitués du poker sur internet, afin de mesurer, par de l’électroencéphalographie haute-résolution (EEG-HR), leur activité cérébrale pendant deux jeux informatiques.

Les chercheurs bisontins veulent comparer le comportement de joueurs de pokers à but simplement récréatif et celui de joueurs plus "accros". Les résultats de cette étude pourraient permettre de mettre en évidence, en comparant les deux populations, des marqueurs biologiques de la dépendance aux jeux d’argent en ligne.

Améliorer la prévention et la prise en charge de ces addictions

"On choisit les joueurs de poker en ligne parce que c'est une population assez homogène" explique le Dr Julie Giustiniani, psychiatre addictologue en charge de l'étude, "et dont la différence d'activité de jeu entre les personnes à faible risque et à haut risque d'addiction est facilement identifiable". Objectif à terme: développer des outils de détection précoce des comportements addictifs et donc améliorer la prévention et la prise en charge de ce type de dépendance.

Le CHU recherche 20 joueurs de poker en ligne masculins :

- Âgés de 18 à 40 ans

- Droitiers

- Ne présentant aucune pathologie neurologique ou psychiatrique - Jouant exclusivement au poker en ligne

- Ne participant à aucune autre recherche biomédicale

- Ne consommant actuellement aucune substance psychoactive à l’exception du tabac et de l’alcool occasionnellement.

L’EEG-HR est un examen indolore, dont le seul inconvénient est de salir les cheveux temporairement du fait de l’application d’une solution hydrique. L’étude se déroulera à l'hôpital St Jacques à Besançon de la manière suivante:

- Informations sur l’étude, entretien avec un médecin et complétion de questionnaires (1h)

- Enregistrement de l’activité cérébrale pendant que vous jouerez au jeu A (2h) puis au jeu B (2h)

Si vous êtes intéressés, vous pouvez envoyer un mail à jgiustiniani@chu-besancon.fr ou appeler le 03 81 21 90 08.