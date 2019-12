Adeline Hazan, la contrôleure générale des lieux de privation de liberté est à Saint Étienne cette semaine

Saint-Étienne, France

En Mars 2018, elle avait déjà épinglé les pratiques du CHU de Saint-Étienne dans un rapport jugé accablant à l'époque.

On y parlait de traitements inhumains, dégradants ou indignes et de dysfonctionnements, notamment lors de l'accueil des patients.

Depuis, la situation a évolué au moins sur les traitements illégaux, mais selon le collectif "Psy’cause", il y a encore beaucoup de problèmes dans le service CHU comme l’explique Isabelle Bouligaud, infirmière en pédopsychiatrie et représentante FO du personnel.

"Il n 'y a toujours pas assez de médecins dans les services avant le recours aux urgences, le personnel et les médecins sont épuisés, il y a une fuite des médecins et le constat des contrôleurs risque d'être le même que celui fait il y a 2 ans"

Une rencontre avec les représentants du personnel et de l'association "Psy' Cause" est prévue ce mercredi avec Adeline Hazan et ses collaborateurs.