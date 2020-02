La fée Capucine rencontre des malades du cancer : "Le costume permet de reconnecter à l'enfant intérieur"

Depuis six ans, Adeline Taillandier, alias la fée Capucine, va à la rencontre de patients en fin de vie au centre Henri Becquerel de Rouen, ainsi que dans les hôpitaux du Havre et d'Elbeuf.

La fée Capucine, Adeline Taillandier à la ville, est art thérapeute et rencontre depuis six ans des patients dans leur lit d'hôpital.

Rouen, France

En cette journée mondiale de lutte contre le cancer, en voila une qui rencontre "à cœur ouvert" les patients dans leur lit d'hôpital. La fée Capucine, Adeline Taillandier à la ville, est art thérapeute au centre Henri Becquerel de Rouen (Seine-Maritime). Elle intervient également à Elbeuf et au Havre, pour l'association Neztoiles. "La devise des Neztoiles c'est : 'Si on ne peut pas changer la vie, on peut changer le regard qu'on a sur elle'", explique-t-elle.

"J'ouvre directement la porte de l'imaginaire"

"Notre travail, c'est d'ouvrir un espace au patient où il va pouvoir se reconnecter à ce qui lui fait du bien, à sa ressource profonde", poursuit Adeline Taillandier, invitée ce matin sur France Bleu Normandie.

Et pour cela, le costume joue une part importante : "Le costume permet de reconnecter à l'enfant intérieur. Il n'y a pas du tout de codes sociaux, et j'ouvre directement la porte de l'imaginaire. Il n'est pas rare que j'emmène les patients dans leur jardin, au bord de la mer, dans des endroits qui leur font du bien."

Il est ainsi plus facile pour le patient de dire à une fée, par exemple, sa peur de mourir. Mais Adeline Taillandier intervient également auprès des personnels soignants : "Les équipes qui travaillent dans les services de cancérologie sont des équipes très solides et que j'admire beaucoup. Mais elles s'attachent aussi aux patients. Et donc elles ont aussi besoin de se reconnecter à leurs ressources. Donc ce sont des équipes dont je vais prendre soin en travaillant beaucoup sur de la visualisation ou de la relaxation. J'allège aussi l'ambiance du service par mon passage."