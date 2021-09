"C'est un beau métier de l'humain" : l'ADMR de l'Indre veut recruter environ 25 aides à domicile

Ils et elles sont indispensables ! Et la crise sanitaire l'a encore plus montré ces derniers mois. Les aides à domicile manquent de bras. C'est un phénomène national, qui pousse l'ADMR (Aide à domicile en milieu rural) à lancer une campagne de communication pour attirer de nouveaux volontaires. D'après l'association, il y a 10.000 postes à pourvoir chaque année en France. L'Indre ne fait pas exception : ici aussi on a du mal à trouver des aides à domicile.

"Le recrutement dans l'Indre est extrêmement compliqué, assure Anthéa Villin, directrice de l'ADMR dans l'Indre, invitée de France Bleu Berry ce mardi 14 septembre. Et en cette rentrée, c'est particulièrement le cas. La crise du Covid et le pass sanitaire renforcent les difficultés que nous connaissons déjà depuis plusieurs années". Elle explique qu'il manque 25 personnes dans le département, "et peut-être même plus si on a des candidats".

De moins en moins de temps pour s'occuper des bénéficiaires

Selon elle, cette pénurie de candidats pour devenir aide à domicile a un véritable impact sur la prise en charge des patients. "Aujourd'hui, on est en telle difficulté qu'on doit réduire la durée d'intervention chez les bénéficiaires pour pouvoir passer chez tout le monde, explique Anthéa Villin. Parfois, il faudrait passer une heure et on réduit à 30 minutes parce que sinon, on est obligé de mettre de côté certaines personnes. Sauf que sur des actes de la vie quotidienne tels qu'un lever, un coucher, une prise de repas, on ne peut pas attendre le lendemain".

Anthéa Villin, directrice de l'ADMR dans l'Indre © Radio France - Régis Hervé

Et la problématique risque de s'aggraver puisque l'Indre est un département rural avec une population vieillissante. "On a de plus en plus besoin d'aides à domicile, estime la directrice départementale de l'ADMR. Ça a déjà commencé et ça va continuer dans l'avenir. Ce qui est important, c'est de pouvoir recruter, mais surtout de former de plus en plus de jeunes et de moins jeunes".

C'est un beau métier de l'humain. Il faut aimer travailler avec l'autre

Elle souligne l'aspect humain de ce métier qui la passionne : "On rentre dans le quotidien, on vient dans la maison des personnes. On peut aussi prendre le temps d'échanger sur la vie, sur l'avenir. Il y a des belles perspectives humaines".

Pourquoi de telles difficultés à recruter ?

Anthéa Villin pointe plusieurs raisons à cette pénurie d'aides à domicile. "Aujourd'hui, le salaire est assez bas et il augmente peu. Pendant plusieurs années, ça peut être un frein, reconnaît-elle, indiquant tout de même qu'il va y avoir une revalorisation salariale à partir du 1er octobre. L'autre gros point noir de l'aide à domicile, c'est le manque de reconnaissance. Aujourd'hui, la crise du Covid a permis de mettre en lumière ces professionnels, mais le manque de reconnaissance est encore très présent", ajoute-t-elle, en saluant ses collègues, dont la très grande majorité sont des femmes. "Je dis merci aux aides à domicile de l'ADMR qui sont au travail et qui sont vaillantes et courageuses depuis plus de un an et demi, dans ce combat contre le Covid".

ÉCOUTEZ - Anthéa Villin, directrice de l'ADMR dans l'Indre Copier

La grande amplitude horaire du métier peut également effrayer certains candidats, admet la directrice de l'ADMR dans l'Indre. "Une aide à domicile peut commencer à 7h le matin, raconte-t-elle. Elle fait plusieurs levers, des toilettes sur la matinée. À midi, elle fait de l'aide aux repas. Les après midis, on est plutôt sur des tâches type : un petit peu de ménage, des courses, de l'aide administrative. Et puis, sur la fin de journée, on est sur de l'aide au coucher qui peut se terminer jusqu'à 20 heures ou 21 heures en fonction des cas. Et c'est vrai qu'une aide à domicile travaille un week-end sur deux".

Les aides à domicile soumises à l'obligation vaccinale

Comme les soignants et les personnels des établissements de santé, les aides à domicile sont concernées par l'obligation vaccinale. Si elles n'ont pas reçu au moins une dose de vaccin anti-Covid ce mercredi 15 septembre, elles ne pourront plus travailler et ne seront plus payées. "On est quasiment sur un taux de 100% de vaccinées ou en cours de vaccination", détaille Anthéa Villin. Mais elle ajoute que cette mesure est "réellement un frein parce qu'on a eu des CDD qui n'ont pas souhaité poursuivre du fait de l'obligation vaccinale".