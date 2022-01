Affaire de la Depakine : "une première victoire" pour la maman de Téo à Saint-Jean-de-Braye

Le tribunal judiciaire de Paris a jugé mercredi Sanofi responsable d'un manque de vigilance et d'information sur les risques de la Dépakine. Ce médicament présente des risques pour le fœtus en cas de prise pendant la grossesse. Par ailleurs, l'action de groupe présentée par l'association de victimes de la Dépakine contre le laboratoire est jugée recevable, ce qui ouvre la voie à une première judiciaire dans le domaine de la santé.

Je suis très soulagée"

Interrogée par France Bleu Orléans, Estelle Ervé-Legros, maman de Téo, à Saint-Jean-de-Braye, près d'Orléans, se dit "soulagée" par cette décision de justice. Son fils, âgé de 13 ans, déjà opéré deux fois du cœur, a en effet d'importants problèmes de santé depuis sa naissance, alors qu'elle même prenait de la Dépakine, médicament antiépileptique : "moi je suis très soulagée parce que cela fait six ans que je me bats contre le laboratoire Sanofi. Le manque d'information au sujet de la Dépakine, il est clair qu'il est présent. C'est dommage qu'on ne s'en rende compte que maintenant, parce qu'il aurait fallu écrire dans les notices, à l'époque où j'ai reçu ce traitement, de ma naissance jusqu'en 2007, la mention "attention danger : femmes enceintes ou futures femmes enceintes, ne prenez pas !"

Déjà une victoire"

Estelle Ervé-Legros poursuit : "c'est déjà une victoire que ce soit entendu par un tribunal et que l'action de groupe soit reconnue également, parce que moi au départ je n'y croyais pas. Mais pour moi, la plus grosse victoire sera quand j'affronterai le labo face à face et que je cracherai le venin que j'ai envie de cracher, pour leur expliquer le nombre de vies qu'ils ont détruites ainsi que ma vie de famille et la vie de mon fils."