Affaire du lait contaminé chez Lactalis : quatre ans après, toujours pas de procès en vue

Quatre ans après l'affaire du lait infantile contaminé, les familles attendent toujours des réponses. L'instruction menée par le pôle Santé du parquet de Paris n'est toujours pas close, et aucune mise en examen n'a eu lieu à ce jour. En cause, le manque de moyens de la Justice en France estiment les associations de défense des victimes et leurs avocats.

Nos enfants grandissent, et nous n'avons toujours pas de réponses

"C'est scandaleux que nous attendions si longtemps, peste Quentin Guillemain, président de l'association des victimes du lait contaminé de l'usine de Craon. Nos enfants grandissent, et nous n'avons toujours pas de réponses". La fille de Quentin Guillemain, à l'époque âgée de trois mois, a consommé du lait infantile contaminé de la marque Picot, issu de la tour n° 1 de l'usine de Craon, sans tomber malade.

Depuis la garde à vue du PDG de Lactalis et de quinze de ses collaborateurs, en décembre 2019, il n'y a toujours pas eu de mises en examen. L'an passé un avocat des parties civiles nous expliquait que les juges d'instruction du pôle Santé du parquer de Paris peinaient à "déméler les chaines de responsabilité" dans l'affaire.

Le signe d'une Justice malade

"Cette lenteur c'est surtout le signe d'une Justice malade en France, estime Quentin Guillemain. En lien régulier avec les magistrats du pôle Santé du parquet de Paris, il nous confie leur détresse face aux manques de moyens, et l'accumulation des dossiers depuis la crise du Covid-19. "Ils ont même décidé de quitter le navire, c'est grave !". Quentin Guillemain espère que l'arrivée de nouveaux juges accélère la clôture de l'instruction dans les semaines qui viennent.

Même constat, même colère pour l'avocate d'une partie des parties civiles, Jade Dousselin, "nous ne pouvons que regretter que cette procédure comme tant d'autres soit victime de notre Justice malade. Les victimes de ce scandale sanitaire d'ampleur sont en droit, près de quatre ans après les faits, d'avoir des réponses et des responsables."